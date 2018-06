VIDEO: FASCINUJÚCA ZEM: Planéta vyzerá z vesmíru ako majstrovské dielo

Ak si myslíte, že naša planéta je krásna, po vzhliadnutí tohto videa zostanete verní už len superlatívom.





Je priam ohromujúca. Môžu za to neuveriteľné farby, ktorými hýri a tvary, ktoré dokáže vytvoriť. To všetko uvidíme, až keď odlepíme nohy od zemského povrchu a pozrieme sa na ňu z poriadnej výšky.Máte pocit, že Sahara je ďalekosiahla žltá pustatina a pohľad na ropné polia v Kuvajte vás nedokáže zdvihnúť zo stoličiek? Poďme spoločne búrať predsudky.Čo na to hovoríte? Oplatí sa takýto cenný skvost chrániť, opatrovať a pomáhať mu?