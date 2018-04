Video: FC Barcelona v Lige majstrov šokujúco skončil, AS Rím v odvete zmazal trojgólové manko

„Blaugranas“ po stredajšom domácom triumfe 4:1 boli jednou nohou v semifinále, v odvete však prišli o postup, keď gól na ihrisku súpera posunul medzi elitné kvarteto domácich „vlkov“.

Rimania mali ideálny vstup: v 6. min skóre otvoril Edin Džeko, ktorý zužitkoval center za barcelonskú obranu a zblízka poslal loptu za chrbát Marca-Andrého ter Stegena. Po hodine hry a súboji Gerarda Piquého s Džekom francúzsky rozhodca Clément Turpin nariadil pokutový kop, premenil ho Daniele De Rossi – 2:0.

Rimanom v tej chvíli chýbal k postupu jediný gól, dosiahli ho v 82. min, keď po rohovom kope presnou hlavičkou rozvlnil sieť Kostas Manolas. Barcelončania zo záverečného náporu nevyťažili zásah, ktorý by ich posunul do semifinále.

V stredu o 20.45 h sú na programe zostávajúce dve odvety štvrťfinále: Bayern Mníchov si doma zmeria sily s FC Sevilla (prvý zápas 2:1), obhajca prvenstva Real Madrid na svojom Štadióne Santiaga Bernabéua nastúpi v ďalšej repríze vlaňajšieho finále proti Juventusu Turín (prvý zápas 3:0). Žreb semifinále (hrá sa 24. a 25. apríla a 1. a 2. mája) vykonajú v piatok vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Ani jeden tím nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z tej istej krajiny.

Liga majstrov – štvrťfinále (odveta)

utorok

AS Rím (Tal.) – FC Barcelona (Šp.) 3:0 (1:0)

* prvý zápas 1:4, do semifinále postúpil AS Rím

Góly: 6. Džeko, 58. D. De Rossi (z pok. kopu), 82. Manolas, rozhodoval: Turpin (Fr.)

Zostavy:

AS Rím: Alisson Becker – Manolas, Fazio, Juan Jesus – Florenzi, Nainggolan (77. El Shaarawy), D. De Rossi, Strootman, Kolarov – Džeko, Schick (73. Cengiz Ünder)

Barcelona: Ter Stegen – Nélson Semedo (85. O. Dembélé), Piqué, Umtiti, Jordi Alba – Sergi Roberto, Rakitič, Sergio Busquets (85. Paco Alcácer), Iniesta (81. André Gomes) – Messi, Luis Suárez