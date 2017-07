VIDEO: Federer získal ôsmy wimbledonský titul, odpútal sa od Samprasa

Švajčiar Roger Federer oslavuje víťazstvo vo finálovom zápase proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi v mužskej dvojhre na grandslamovom turnaji vo Wimbledone 16. júla 2017. Foto: TASR/AP Švajčiar Roger Federer oslavuje víťazstvo vo finálovom zápase proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi v mužskej dvojhre na grandslamovom turnaji vo Wimbledone 16. júla 2017. Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - finále:



Roger Federer (3-Švajč.) - Marin Čilič (Chor.) 6:3, 6:1, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 16. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer získal rekordný ôsmy wimbledonský titul. Vo finále dvojhry si ako nasadená trojka poradil s turnajovou sedmičkou Chorvátom Marinom Čiličom hladko 6:3, 6:1, 6:4. V historických tabuľkách sa odpútal od Američana Petea Samprasa, ktorý na tráve All England Clubu triumfoval sedemkrát. Pre Federera je to už rekordná 19. grandslamová trofej, druhá v tomto roku. V januári nenašiel premožiteľa na Australian Open v Melbourne. Na wimbledonský trón zasadol po päťročnej prestávke.V tejto sezóne má Švajčiar impozantnú zápasovú bilanciu 31:2. Cennú trofej zdvihol nad hlavu aj na prestížnych amerických hardových turnajoch v Indian Wells a Miami i na podujatí v Halle. Tridsaťpäťročný Federer sa stal iba druhým hráčom, ktorý vyhral Wimbledon bez straty jediného setu, prvým bol v roku 1976 Švéd Björn Borg. Z Londýna si odnáša prémiu 2,2 milióna libier pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho novom vydaní sa posunie na tretie miesto.Čilič nevyužil šancu na zisk druhého grandslamového titulu, v roku 2014 triumfoval na US Open. V semifinále vtedy dosiahol doposiaľ jediné víťazstvo nad Federerom. Jediným chorvátskym wimbledonským šampiónom tak zostáva Goran Ivaniševič, ktorý v roku 2001 dokráčal k trofeji ako držiteľ voľnej karty. Čilič nezopakoval výkon z vlaňajšieho štvrťfinále, v ktorom Federera poriadne potrápil, nevyužil však vedenie 2:0 na sety.V nedeľňajšom finále sa Chorvát za stavu 2:1 dostal k prvému brejkbalu v zápase, Federer ho však odvrátil, v ďalšom geme prelomil podanie súpera a od tohto momentu na centrálnom dvorci vo svojej "obývačke" dominoval. Čilič mal nízku percentuálnu úspešnosť prvého podania, na kurte pôsobil ťažkopádnym dojmom, pri dlhších výmenách od základnej čiary priveľa kazil. Za stavu 3:5 po dvojchybe opäť stratil servis a tým aj prvý set.Federer hral vo veľkej pohode a na začiatku druhého dejstva sa po rýchlom brejku ujal vedenia 3:0. Čilič evidentne nebol vo svojej koži a pri výmene strán pred začiatkom štvrtého gemu sa na stoličke rozplakal. Po návrate na dvorec síce prerušil sériu piatich prehratých gemov v rade, no koncovka setu bola jasne v réžii skvele podávajúceho i returnujúceho Federera. Pred začiatkom tretieho dejstva požiadal Čilič o medical time out a nechal si ošetriť boľavú nohu. Krátka prestávka však nevyviedla Federera z miery. Za stavu 3:3 opäť Čiliča brejkol a zápas už dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:4 premenil vďaka esu v poradí druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Chorvátom na 7:1.