VIDEO: Fico poprial estónskemu predsedníctvu primeranú mieru pružnosti

Predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) a predseda vlády Estónska Jüri Ratas (vľavo) počas prijatia 22. mája 2017 v Bratislave. Ratas pricestoval na Slovensko v súvislosti s predsedníctvom Estónska v Rade Európskej únie, ktoré sa začne v druhej polovici roku 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. mája (TASR) – Estónske predsedníctvo v Rade EÚ má obrovský záujem zachovať jednotnosť Únie, ktorá je pre budúcnosť neuveriteľne dôležitá, tá sa však dá dosiahnuť aj inak, ako len slepým počúvaním príkazov alebo rešpektovaním toho, čo povedia silnejší. Slovenský premiér Robert Fico to dnes vyhlásil po stretnutí s estónskym partnerom Jürim Ratasom na margo toho, ako chápe estónske motto "cez rovnováhu k jednote" k predsedníctvu, ktoré krajina preberie začiatkom júla. Urobí tak namiesto Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré sa rozhodlo opustiť Úniu.uviedol slovenský premiér.Podľa neho sa dá očakávať, že aj estónske predsedníctvo bude poznačené diskusiami o tom, ako má Únia vyzerať. Upozornil na negociáciu so Spojeným kráľovstvom, témy, ktoré položí na stôl súčasné maltské predsedníctvo, a na migráciu.Domnieva sa, že v súvislosti s európskou agendou je veľmi dôležité, aby aj Brusel rešpektoval národné témy, ktoré sú v individuálnych členských štátoch z pohľadu európskej agendy veľmi dôležité. Na Slovensku podľa neho dominuje téma, ako sa čo najrýchlejšie priblížiť k priemeru životnej úrovne EÚ.Fico poprial estónskemu predsedníctvu primeranú mieru pružnosti a flexibility, aby sa popasovalo i s nečakanými témami. Praje si, aby krajiny ako Estónsko a Slovensko, ktoré nepatria k najväčším, priniesli do EÚ viac rešpektu a vzájomného porozumenia.zdôraznil. Estónskemu partnerovi ponúkol pomocnú ruku v podobe zdieľania vlastných skúseností z predsedníctva.Premiéri diskutovali o prioritách estónskeho predsedníctva. Krajina sa počas neho chce zamerať na štyri oblasti - otvorenú inovatívnu európsku ekonomiku, na bezpečnosť a ochranu EÚ, digitálnu agendu a informatizáciu a na inkluzívny a udržateľný rast. Spoločne riešili i veľké témy, pred ktorými bude Európa stáť, a to, čo treba urobiť, aby bola jednotná.Estónsky premiér má záujem sa veľa naučiť zo slovenských skúseností. Ocenil vzájomné bilaterálne vzťahy a taktiež vyzdvihol, že v Slovensku vidí partnera v dôležitých témach, akými sú digitalizácia a informatizácia.konštatoval estónsky premiér.zdôraznil a zároveň pozval Fica na veľký summit, ktorý sa uskutoční 29. septembra. Týkať sa bude digitálnej agendy.