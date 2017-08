VIDEO: Film Učiteľka je v širšej nominácii na európskeho Oscara

Európska filmová akadémia a EFA Productions dnes zverejnili širší výber celovečerných filmov, ktoré majú šancu získať Európsku filmovú cenu (European Film Awards 2017). Je medzi nimi aj slovensko-český film Učiteľka režiséra Jana Hřebejka v hlavnej úlohe so Zuzanou Mauréry. TASR informovala producentka filmu Ľubica Orechovská zo spoločnosti PubRes.





Európska filmová akadémia vybrala do širokej nominácie na Európske filmové ceny 51 filmov reprezentujúcich 31 krajín. V najbližších týždňoch sa uskutoční hlasovanie viac ako 3000 členov EFA, z ktorého vzíde užšia nominácia. Tá bude zverejnená 4. novembra na Európskom filmovom festivale v Seville. Víťazov jubilejných 30. Európskych filmových cien vyhlásia 9. decembra v Berlíne.







Podľa Orechovskej sa príbehu o učiteľke, ktorá zneužíva svoje postavenie a manipuluje svojím okolím, mimoriadne darí na zahraničných trhoch. "Medzinárodný predaj a prezentáciu filmu zastrešuje sales agentúra LevelK. V priebehu roka bolo uzatvorených niekoľko desiatok kontraktov, Učiteľka bola uvedená a predaná do krajín na všetkých kontinentoch," doplnila s tým, že najvyšším ocenením je fakt, že film sa dostal do distribúcie vo viac ako 50 krajinách a vo viacerých štátoch ho distributéri uviedli do kín dokonca v domácich jazykových mutáciách. V najbližšom období sa Učiteľka predstaví divákom v USA (30.8.), Taliansku (7.9.) a Francúzsku (25.10.).



Film sprevádzajú medzinárodné úspechy od premiéry v súťaži MFF Karlove Vary v júli 2016. Snímka tam získala Krištáľový glóbus za najlepší ženský herecký výkon, ocenili ju aj na festivaloch v španielskom Gijóne a Hongkongu. Zozbierala štyri národné ceny Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Slnko v sieti, vrátane tej v kategórii Najlepší film, získala aj Cenu divákov.