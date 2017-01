VIDEO: Film Všetko alebo nič prekročil hranicu 200 000 divákov

Autorka knižnej predlohy film VšetkEva Evita Urbaníková hosťom v relácii VÝNIMOČNÉ ŽENY Tu a Teraz. Foto: Tablet.TV Autorka knižnej predlohy film VšetkEva Evita Urbaníková hosťom v relácii VÝNIMOČNÉ ŽENY Tu a Teraz. Foto: Tablet.TV

Bratislava 31. januára (TASR) - Filmová novinka Všetko alebo nič, ktorú nakrútila režisérka Marta Ferencová podľa knižnej predlohy Evity Urbaníkovej, si pripísala na svoje konto ďalšie úspechy. "V celkovej návštevnosti sa mu podarilo prekročiť hranicu 200.000 divákov, ktorú od roku 1993 zdolalo iba 33 filmov," TASR informovala Andrea Pivarčiová, PR manažérka snímky, ktorá svojím úspechom zatienila aj medzinárodné blockbustre ako Piráti z Karibiku, celú ságu Twilight či animovanú komédiu Hľadá sa Nemo.Nemenej zaujímavý je pohľad na výsledky filmu z hľadiska tržieb. Všetko alebo nič po troch víkendoch zároveň prekonal v tržbách hranicu jeden milión eur. "K dnešnému dňu má na konte presne 1.049.074,76 eura. Pritom tržby vo výške 1.000.000 eur sa od roku 1993 zatiaľ podarilo prekročiť iba 12 filmom, a tak sfilmovaný bestseller Evity Urbaníkovej sa stal 13. filmom, ktorý to dokázal," doplnila k snímke, ktorá sa aj po treťom víkende drží na prvej priečke rebríčka návštevnosti kín nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.A v čom spočíva fantastický úspech filmu podľa autorky knižnej predlohy a tiež spoluautorky scenára? "Často dostávam otázku, v čom vidím úspech nášho filmu. Myslím si, že jednu z odpovedí som si prečítala včera na Facebooku, kde niekto napísal, že je to film, kde sa majú všetci radi. Ľudia z toho majú príjemný pocit, lebo väčšina z nás žije v láske, nie v intrigách a podrazoch... 200.000 divákov je toho dôkazom," konštatovala Urbaníková.Režisérka a spoluautorka scenára Marta Ferencová cíti okrem radosti aj veľkú vďačnosť: "Som šťastná a vďačná. Pre mňa ako režisérku je to neopísateľný pocit. Takú veľkú návštevnosť som si nedovolila želať ani v tých najtajnejších prianiach. A hlavne ďakujem ľuďom za všetky ich bezprostredné pocity a reakcie na film."Film do slovenskej kinodistribúcie uviedla 12. januára spoločnosť Continental Film. Producentsky sa na ňom podieľali NUNEZ NFE, MOJO Film a Evita Film Production.