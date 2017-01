VIDEO: Film Život v oblakoch priblíži Bratislavčanom osud kamzíkov

Bratislavská premiéra filmu Život v oblakoch sa uskutoční 12. januára o 19. hodine v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici v mestskej časti Nové Mesto. Foto: Screenshot Youtobe Foto: Screenshot Youtobe

Bratislava 7. januára (TASR) - Bratislavská premiéra filmu Život v oblakoch sa uskutoční 12. januára o 19. hodine v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici v mestskej časti Nové Mesto. Po jej projekcii bude diskusia s jeho tvorcami Erikom Balážom, Karolom Kaliským a Adamom Baštekom." informuje organizátor podujatia Michal Knitl zo združenia Cestou necestou.Podľa neho život v oblakoch je plný protikladov. Krehké kamzíčatá akoby ani nepatrili do tohto drsného prostredia. No na výčiny počasia sú výborne adaptované a naplno si užívajú život v nehostinných podmienkach. Nenechajú sa zaskočiť ani jarným snežením. Takmer vertikálny svet však nepatrí len kamzíkom a svišťom. Počas leta vychádzajú do kráľovstva kamzíkov aj jelene a medvede. Ich osudy sa nečakane prelínajú v období vášnivej jelenej ruje.Najväčšou skúškou v živote kamzíkov je zima. Počas nej čelia hlbokému snehu, víchriciam, lavínam a hladu. Akoby to nestačilo, predátori sa pokúšajú uloviť oslabené zvieratá. A tak do kráľovstva kamzíkov prichádza aj najtajomnejší obyvateľ hôr – rys.Pre filmárov bol fyzicky náročný a neraz aj nebezpečný výkon zachytiť život zvierat počas celého roka v tých najtvrdších podmienkach. Čas svojich životov prežili spoločne s kamzíkmi v strmých skalách, aby zachytili aj tie najintímnejšie chvíle z ich života.