VIDEO: Filmovú Ninu Juraja Lehotského uvidia diváci aj v Poľsku

Na snímke zľava herečka Bibiana Nováková a herec Robo Roth počas tlačovej konferencie k filmu Nina v Bratislave 19. septembra 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 13. októbra (TASR) - Po svetovej premiére na MFF v Karlových Varoch a nedávnej severoamerickej premiére na MFF v Toronte uvidia nový film Juraja Lehotského Nina aj na ďalšom áčkovom festivale vo Varšave. Snímka, ktorá zožala pochvalné kritiky u domácej aj zahraničnej tlače, sa dnes predstaví na festivale v poľskej metropole.TASR informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.Do slovenských kín vstúpila Nina 21. septembra v distribúcii Film Europe Media Company. Krátko predtým úspešne absolvovala slovenskú festivalovú premiéru na MFF Cinematik v Piešťanoch. Film hneď po svetovej premiére zaujal zahraničný trh a pod krídla si ho v medzinárodnom filmovom prostredí vzala francúzska spoločnosť Alpha Violet, ktorá slovenskej snímke poskytuje festivalový servis a je jej medzinárodným predajcom.uviedla k úspešnej púti snímky po svete jej producentka Katarína Tomková.Druhý hraný film Juraja Lehotského rozpráva príbeh 12-ročného dievčaťa, ktorého svet sa otriasa v základoch. Otec a mama sa rozvádzajú, no tvrdia, že napriek ich rozchodu chcú pre ňu len to najlepšie. Zahltení nezhodami však akoby mysleli len na seba. Nina žije medzi ich hádkami, oboch má rada, ale nerozumie im, cíti sa opustená a oklamaná. Jedinou istotou v jej svete je plávanie - dáva jej pocit pokoja a nahrádza všetko, čo jej doma chýba. Keď však konflikty rodičov ohrozia jej účasť na plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre radikálny krok.Filmový festival Varšava potrvá do 22. októbra.