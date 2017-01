Video: Francúzi zdolali Nórov, stali sa majstrami sveta

Francúzsko - Nórsko 33:26 (18:17)

Zostavy a góly:

Konečné poradie MS 2017:

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nóri napriek finálovej prehre s Francúzmi dosiahli svoj najväčší úspech v histórii svetových šampionátov.PARÍŽ 29. januára (WebNoviny.sk) - Hádzanári Francúzska sa naďalej môžu pýšiť titulom svetových šampiónov. Zverenci trénerskej dvojice Didier Dinart - Guillaume Gille zdolali v nedeľňajšom finále na XXV. majstrovstvách sveta mužov v Paríži hráčov Nórska 33:26 (18:17) a v domácom prostredí obhájili prvenstvo spred dvoch rokov. Reprezentantisi vybojovali šiesty titul z MS a celkovo jubilejnú 10 medailu (6 - 1 - 3).Francúzi prešli turnajom bez jediného zaváhania, víťazne zvládli všetkých deväť duelov - päť v základnej skupine a štyri vo vyraďovacej časti. Svoju siedmu finálovú účasť premenili na šieste zlato (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017). V počte víťazných trofejí sú najúspešnejším tímom v histórii. V rozhodujúcom súboji o titul neuspeli len v roku 1993 proti Rusom (19:28).Nóri napriek finálovej prehre dosiahli svoj najväčší úspech v histórii svetových šampionátov. Z premiérovej účasti v boji o titul si odniesli striebro, čo je ich zatiaľ jediný kov. Doteraz skončili najlepšie na 6. mieste v roku 1958. Zverenci trénera Christiana Bergeho pritom štartovali na MS 2017 vďaka voľnej karte, keď v play-off kvalifikácie ich vyradili Slovinci. Na turnaji prehrali len dvakrát - v základnej skupine a potom až vo finále. V oboch prípadoch so staronovým šampiónom Francúzskom (28:31 a 26:33).Bronzové medaily získali na MS 2017 získali Slovinci. Zverenci trénera Veselina Vujoviča zvíťazili v sobotňajšom stretnutí o 3. miesto v parížskej AccorHotels Arene nad Chorvátmi tesne 31:30 (13:18), keď v záverečnej dvadsaťminútovke predviedli obrat zo stavu 16:24. Slovinskí hádzanári sa tešili zo svojej prvej medaily na svetovom šampionáte.Slovensko chýbalo na MS 2017, keďže nepostúpilo už z I. fázy kvalifikácie.- Francúzi sa stali majstrami sveta 2017Gérard, Omeyer - Remili 4, Nyokas, Narcisse 2, N. Karabatič 6, Mahé 5/3, N´Guessan, Accambray, Abalo 1, Sorhaindo 3, Guigou 5/2, Fabregas 2, Dipanda, Porte 5, MemChristensen, Bergerud - Sagosen 1, Hykkerud, Myrhol 4, Överby, Tönnesen 5, Jöndal 2, Björnsen 4, Lindboe, Gullerud 1, Röd, O´Sullivan 1, Tangen 3, Johannessen 1, E. L. Hansen 47/5 - 0,1 - 2,Gjeding a Hansen (obaja Dán.), 15 609 divákovAktéri začali vo vysokom tempe, vo vedení sa najskôr striedali, ale potom Nóri v 9. min ako prví získali dvojgólový náskok (6:4). Po štvrťhodine hry vyhrávali už 10:7 a do francúzskej bránky sa namiesto Omeyera dostal Gérard. Práve jeho zákroky pomohli domácim k vyrovnaniu na 16:16 v 29. min, tesne pred polčasovým klaksónom ešte Porte po rýchlej kontre naklonil skóre na stranu obhajcu (18:17).Francúzi vstúpili do druhého dejstva dvoma gólmi a v 37. min mali k dobru už sľubný náskok 23:18. Nóri nedisciplinovanou hrou v útoku pomohli naštartovať súpera. Rozbehnutí domáci v ďalšom priebehu už držali taktovku vo svojich rukách.Do záverečnej desaťminútovky išli za stavu 29:23 a na ceste za vytúženou trofejou ich nepribrzdil ani oddychový čas Nórska. Aj po ňom sa severania trápili v útoku, keď ťažko hľadali recept na Gérarda. Francúzi v 53. min zvýšili na 31:23 a potom si už mohli až do konca vychutnávať ovácie publika.1. Francúzsko, 2. Nórsko, 3. Slovinsko, 4. Chorvátsko, 5. Španielsko, 6. Švédsko, 7. Maďarsko, 8. Katar, 9. Nemecko, 10. Dánsko, 11. Bielorusko, 12. Rusko, 13. Egypt, 14. Island, 15. Macedónsko, 16. Brazília, 17. Poľsko, 18. Argentína, 19. Tunisko, 20. Saudská Arábia, 21. Čile, 22. Japonsko, 23. Bahrajn, 24. Angola.