VIDEO: Futbalisti MŠK Žilina prevzali kľúče od mesta. Na tri dni

Na snímke sprievod na Námestí Andreja Hlinku počas otvorenia XXIII. Staromestských slávností v Žiline 25. mája 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Na snímke sprievod na Námestí Andreja Hlinku počas otvorenia XXIII. Staromestských slávností v Žiline 25. mája 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 25. mája (TASR) – Sprievod centrom mesta dnes otvoril XXIII. ročník Staromestských slávností v Žiline a primátor Igor Choma odovzdal na tri dni kľúče od mesta futbalistom MŠK Žilina, ktorí sa stali majstrami Slovenska."Futbalisti si to v tomto roku zaslúžia. Urobili kus práce a po nejakom čase sa opäť stali majstrami. Myslím si, že nesklamú, o mesto sa tri dni postarajú a budú ho strážiť do roztrhania tela," povedal žilinský primátor.Podľa majiteľa futbalového klubu MŠK Žilina Jozefa Antošíka je pri každej aktivite, či kultúrnej alebo športovej, dôležité, ako sa k nej okolie správa. "Myslím si, že si to žilinský futbal zaslúži. Beriem to ako symboliku a samozrejme, teší ma, že náš kapitán prebral na tri dni kľúče od mesta Žiliny," uviedol Antošík.Na Staromestských slávnostiach sa na Námestí Andreja Hlinku a Mariánskom námestí predstavia folklórne súbory, dychová hudba, zaznie džez i balkánske rytmy. Obyvateľom mesta predstavia činnosť aj materské školy, základné umelecké školy, centrum voľného času a senior kluby. Nebudú chýbať tradičné trhy ľudovo-umeleckých remesiel. "Dokonca máme oproti minulému roku o pár remesiel a stánkov viac. Snažíme sa, aby boli Staromestské slávnosti stále väčšie. Aby ponúkli ľuďom čo najviac služieb, remesiel a produktov remeselníkov. Pretože, o tomto by mali byť Staromestské slávnosti," dodal Choma.