VIDEO: Futbalová TRAGÉDIA:Brankár Huda zomrel po zrážke so spoluhráčom

Choirul Huda. Foto: printscreen youtube.com Choirul Huda. Foto: printscreen youtube.com

Jakarta 16. októbra (TASR) - Indonézsky futbalový brankár neprežil zrážku so spoluhráčom v tamojšej najvyššej súťaži. Choirul Huda zomrel niekoľko hodín po prevoze do nemocnice.Tridsaťosemročný brankár tímu Persela utrpel v nedeľňajšom ligovom stretnutí po kolízii so spoluhráčom Ramonom Rodriguesom de Masquitom zranenia krku a hlavy. V nemocnici zomrel na následky zranení a zástavu srdca, oznámil klub vo svojom vyhlásení.Huda debutoval v indonézskej lige v roku 1999 a za svoj klub odohral viac ako 500 zápasov. Informovala agentúra AP.