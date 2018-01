VIDEO: Gajdoš sa rozlúčil s vojakmi odchádzajúcimi do Iraku

Spoločná fotografia náčelníka Generálneho štábu OS SR generál Milana Maxima (vľavo) a ministra obrany SR Petra Gajdoša s vojakmi, ktorí odchádzajú plniť úlohy do Iraku počas slávnostnej rozlúčky v Seredi 31. januára 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Sereď 31. januára (TASR) - Minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim sa v stredu v priestoroch Ženijného práporu Sereď slávnostne rozlúčili s vojakmi, ktorí odchádzajú do Iraku. Skupina 24 príslušníkov tam bude plniť úlohy, súvisiace s výcvikom a poskytovaním poradenstva a asistencie pri budovaní kapacít irackých bezpečnostných síl, pričom sa nebudú zapájať do bojových operácií.Mandát na ich vyslanie schválila Bezpečnostná rada SR, vláda a Národná rada SR. Vojaci budú pokračovať v príprave inštruktorov irackej armády v oblasti odmínovania a aj v podpore v oblasti opráv vojenskej techniky sovietskej výroby.povedal minister Gajdoš, pričom zdôraznil, že pripravovať iných môžu vždy iba tí najlepší. Pripomenul, že každý príspevok Slovenska do medzinárodného krízového manažmentu je dôkazom toho, že SR aktívne prispieva k bezpečnosti nielen v Európe, ale aj vo svete.Náčelník generálneho štábu dodal, že slovenskí vojaci už majú z Iraku skúsenosti.povedal Maxim.Profesionálni vojaci budú v rámci druhej rotácie do Iraku plniť úlohy výcvikovej misie v súvislosti s aktivitami NATO (NTCB-I). Vedúcou krajinou v oblasti odmínovania je Španielsko, v oblasti techniky Poľsko. Pôsobenie Ozbrojených síl SR v Iraku je realizované v rámci tzv. výcvikových aktivít NATO, a to so súhlasom Irackej republiky, pričom vymedzenie podmienok je zabezpečené medzinárodnými zmluvami, resp. medzinárodnými zmluvnými dokumentmi.