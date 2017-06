VIDEO: Gymnázium C. S. Lewisa nasleduje víziu modernej školy

Na snímke budova bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave 26. júna 2017. Od marca 2017 je budova gymnázia bezbariérová. Okrem nájazdovej rampy pred vchodom slúži pre ľudí so zníženou mobilitou v interiéri výťah. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. júna (TASR) – Okolie Haanovej ulice v bratislavskej Petržalke sa stáva miestom obnovenia tradícií, ktoré dostávajú nový charakter. Hneď vedľa areálu klubu, ktorý sa novou filozofiou snaží oživiť legendu petržalského futbalu, sa niekdajšia školská budova zmenila a stále mení na sídlo modernej školy zodpovedajúcej potrebe a výzvam budúcnosti. Od roku 2004 tento proces, týkajúci sa školy ako sídla i vzdelávacej inštitúcie, naštartovali na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa.Samotné gymnázium rozšírilo sieť školských zariadení v roku 2004, keď nadviazalo na princípy Cirkevnej základnej školy Narnia. Aktuálna "haanovská" etapa gymnázia sa začala v roku 2015, keď sa gymnázium presťahovalo do prenajatých priestorov v objekte Bratislavského samosprávneho kraja.ozrejmil súčasný, v poradí už tretí riaditeľ školy Dušan Jaura. Jeho slová dokumentujú sedačkové súpravy na chodbách, študentská kaviareň, pingpongové stoly vo vstupnej hale, ale aj detaily, ako sú napríklad priehľady vo dverách učební.Filozofiu školy ako vzdelávacej inštitúcie dáva gymnáziu aj jeden z pilierov, na ktorých stojí – popri výchove k hodnotám, ktoré majú mať rovnakú váhu ako vedomosti a zručnosti, a inovatívnosti posúvajúcej obzor poznania neustále dopredu, je to bilingválnosť" upozornil riaditeľ gymnázia.prezradil.A napriek tomu, že gymnázium nie je medzinárodnou školou, internacionálny prvok je zastúpený i medzi študentmi.spresnil Jaura.Medzi študentmi sú veriaci i tí, ktorí sa nehlásia k žiadnej viere.skonštatoval riaditeľ gymnázia.Cieľom vzdelávania na škole nie je "naliať do hláv kvantum informácií", ale rozvíjať kritické a analytické myslenie a schopnosť spájať a využívať nadobudnuté poznatky. Gymnázium dbá i na adresnú profiláciu študentov.uviedol Jaura.Zaujímavosťou Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa je tiež pedagogický zbor.ozrejmil riaditeľ petržalského gymnázia. Zdôraznil, že prioritou však nie je vek ani rovnocenné rodové zastúpenie, ale vzdelaní a motivovaní učitelia.doplnil Jaura.