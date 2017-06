Video: Hammond známy z Top Gear mal nehodu. Vyskočil z auta, ktoré vzápätí zachvátili plamene

ŽENENA 10. júna - Anglický televízny moderátor Richard Hammond mal v sobotu pri nakrúcaní svojej automobilovej relácie vo Švajčiarsku ďalšiu nehodu. Bola to už jeho druhá vážna nehoda pri nakrúcaní relácie The Grand Tour za necelé tri mesiace.



Podľa agentúry AP tentoraz havaroval pri nakrúcaní v hornatom teréne a našťastie sa mu podarilo vyskočiť z auta, ktoré vzápätí zachvátili plamene. Hammonda previezli vrtuľníkom do nemocnice v St. Gallene, má zlomenú nohu, ale "bol pri vedomí a rozprával", uvádzajú tvorcovia programu. Príčina nehody sa vyšetruje.



Koncom marca mal Hammond nehodu na motorke, pri ktorej utrpel početné zranenia. Z motorky spadol počas nakrúcania The Grand Tour tentoraz v Mozambiku, pričom po páde upadol do bezvedomia.



Hammond bol spolu s Jeremym Clarksonom od roku 2002 moderátorom populárneho motoristického programu Top Gear. Spoluprácu s projektom ukončili predvlani po tom, ako Clarkson napadol jedného z producentov programu. Následne podpísali zmluvu so spoločnosťou Amazon na tri sezóny novej relácie The Grand Tour, ktorá mala premiéru vlani 18. novembra na streamovacej službe Amazon Prime.







