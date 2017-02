Video: Hamšík prekonal Sallustra, trúfa si aj na Maradonu

Slovenský kapitán Neapola prispel tromi gólmi do siete Bologne pri víťazstve SSC 7:1.

BOLOGNA 5. februára - Slovenský kapitán futbalového SSC Neapol Marek Hamšík bol vedno s Belgičanom Driesom Mertensom hlavným hrdinom sobotňajšieho zápasu na pôde Bologne v rámci 23. kola talianskej Serie A. Neapolčania triumfovali nevídane 7:1, Hamšík a Mertens strelili po tri góly.

Prvý hetrik Hamšíka v Serie A

Neapol sa vyšvihol na druhé miesto v tabuľke

Pre 29-ročného banskobystrického rodáka to bol prvý hetrik v najvyššej talianskej dlhodobej súťaži. "Po minulotýždňovom zaváhaní proti Palermu sme chceli bodovať naplno. Do duelu sme vstúpili vynikajúco, po šiestich minútach sme viedli dvojgólovým rozdielom," uviedol pre svoj web Hamšík, ktorý v 4. minúte otvoril skóre presnou hlavičkou k vzdialenejšej žrdi.Zdalo sa, že situácia sa pre SSC skomplikuje, domáci Mattia Destro však v 26. minúte nepremenil pokutový kop. V prvom polčase ešte oba tímy prišli o jedného vylúčeného hráča, Mertens zvýšil na 3:0, Vassilios Torosidis skorigoval, no posledné slovo v úvodnom dejstve patrilo Belgičanovi - 4:1.Hamšíkove chvíle prišli v 70. a 74. minúte, dvakrát ukážkovo trafil do ľavého horného rohu súperovej bránky. "Je to môj prvý hetrik v najvyššej talianskej súťaži. Som veľmi šťastný. Budem si ho pamätať aj vďaka zápasovej lopte, ktorú mi podpísali spoluhráči. Dali sme sedem gólov, no vyhrali sme aj preto, lebo v našej bránke stál skvelý Pepe Reina. Pri našom dvojgólovom vedení chytil penaltu," pripomenul bývalý hráč Brescie Hamšík, ktorý odohral celý duel.Slovenský špílmacher dosiaľ strelil v neapolskom drese 109 gólov, v sobotu prekonal dovtedy druhého v historickom poradí Attilu Sallustra (108). Prvý je legendárny Argentínčan a ikona SSC Diego Maradona (115). "Maradona je len jeden, nikdy nebudem väčším futbalistom ako on. No jeho 115 gólov by som rád prekonal. Môže sa mi to podariť už v tejto sezóne. Ak sa tak nestane, budem sa o to pokúšať v budúcej," poznamenal s úsmevom Hamšík.Neapol sa vyšvihol na druhé miesto v tabuľke Serie A, má 48 bodov. Na čele poradia je turínsky Juventus s 51 bodmi a dvomi zápasmi k dobru oproti Neapolu. Už o desať dní (15. 2.) sa SSC predstaví na pôde Realu Madrid v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov. "Najprv máme Janov, koncentrujeme sa na duel Serie A. Až potom príde biely balet," uzavrel Marek Hamšík.