Video: Heľenine oči pri natáčaní nového videoklipu Obchádzka spôsobili rozruch na prešovských cestách

Prešovská kapela Heľenine oči prichádzajú s ďalším originálnym videoklipom. Kreatívne zoskupenie muzikantov opäť nesklamalo a vizuálna podoba piesne Obchádzka z najnovšieho albumu Vajco opäť srší humorom, ktorý podčiarkol originálny obraz. Novinka poukazuje na problém, ktorý obmedzuje nielen Prešovčanov. Téma je aktuálna pre mnohé mestá, pre ktoré je Prešov spádovou oblasťou. Satirická skladba sa okamžite stala akousi prešovskou hymnou. „Hneď po tom, ako sme vydali nové CD, dostalo sa k nám veľa ohlasov k piesni Obchádzka – hlavne od Prešovčanov, tak sme si povedali, že čo najskôr musíme natočiť klip doma v Prešove a s Prešovčanmi,“ hovorí o najnovšom počine líder zoskupenia Martin Mihalčín.



Slová k songu zložil líder kapely Heľenine oči. Okrem vtipného a chytľavého textu zaujme i originálna melódia, v ktorej znie viacero hudobných žánrov. Skladba je v štýle SKA, prelína ju reggae a končí dramatickým zborovým spevom. Na hudbe sa podieľal spoločne s basgitaristom Tomášom Durkáčom opäť Mihalčín. „Pieseň vznikla vtedy, keď som zistil, že v Prešove stojím v zápche dlhšie ako v Bratislave a keď som videl, že ostatní Prešovčania sú s touto situáciou tiež nespokojní. Opäť nám tu bolo sľúbené niečo, čo nikto nesplnil,“ prezrádza podrobnosti o vzniku songu, v ktorom doslovne znie „...spievam ódu radosti na tunel, vraj do 2010, ten sľub asi trochu smrdel. Po uliciach mesta sa klebetí, že isto budú mať ten obchvat deti našich detí.“

Prešovské zoskupenie natáčanie videoklipu zverilo do rúk režiséra Michala Kunesa Kováča. „Scenár sa mi v hlave kreoval už dlhšie a s miernymi obmenami sme to s režisérom takto aj natočili,“ hovorí Mihalčín. „Príbehy v klipe hovoria o tom, aké množstvo času ľudia strávia v autách a zápchach aj v takom malom meste ako je Prešov. V klipe sme to chceli posunúť do absurdna a v našich príbehoch ľudia prežijú v autách doslova celý život,“ dodáva.

Samotná realizácia najnovšieho videoklipu k piesni Obchádzka však trvala dlhšie. Uzávierka celej prešovskej ulice počas natáčania totiž vyžadovala veľké množstvo príprav a povolení. „Myslím si, že by sa to v inom meste ani nedalo natočiť, pretože inde by sme možno nenašli toľko ľudí, ktorí by boli ochotní nezištne pomôcť. Naozaj som nečakal, že to pôjde až takto hladko, počas celej prípravy nám nikto ani raz nepovedal – toto sa nedá. Práve preto si myslím, že si Prešovčania túto pesničku zaslúžia. A zaslúžia si aj obchvat!“ ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe nového videa, líder skupiny Heľenine oči.

Prešovské zoskupenie najnovšie prešlo zmenami a rozšírilo sa o dychovú sekciu. K štyrom predchádzajúcim členom pribudli gitarista Igor Polorecký, trúbkar Matúš Piasecký a trombonista Gregor Chalupecký, ktorý sa podieľal aj na nahrávaní skladby Obchádzka.