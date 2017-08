VIDEO: Herecké kreácie Miloša Kopeckého prirástli verejnosti k srdcu

V roku 1922 sa narodil český divadelný a filmový herec Miloš Kopecký Foto: TASR Foto: TASR

Praha/Bratislava 22. augusta (TASR) – V utorok 22. augusta uplynie 95 rokov od narodenia českej hereckej hviezdy Miloša Kopeckého.Takmer všetky jeho herecké postavy – či už to bol zákerný zloduch, šarmantný seladón, alebo dobrosrdečný doktor – prirástli verejnosti k srdcu. Na konte má mnohé pamätné herecké kreácie, zrejme najviac však zarezonoval ako doktor Štrosmajer v legendárnom seriáli Nemocnice na kraji města. Povedané humornými slovami nezabudnuteľného Miloša Kopeckého: "Rodák z českej Prahy Miloš Kopecký sa narodil 22. augusta 1922. Pochádzal z dobre situovanej rodiny kožušníka Vladimíra Kopeckého a bývalej modelky, neskôr klobučníčky Marty Grimmovej. V mladosti musel prekonať odpor otca voči herectvu, ktorý od syna očakával zveľadenie kožušníckeho podniku. Mladého Miloša Kopeckého však lákalo divadlo.Túžbu po herectve viac chápala jeho mama, ktorá pokiaľ mohla, dopriala mu detstvo plné lásky a podporovala ho v snahe stať sa hercom. Synovho úspechu sa však nedožila. V čase okupácie ju pre židovský pôvod transportovali do Terezína a odtiaľ do smutne známeho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, odkiaľ sa už nevrátila. Peklom nacistického tábora si prešiel aj budúci slávny herec. Posledný rok druhej svetovej vojny strávil v pracovnom tábore v Bystřici u Benešova.Po vytriezvení z povojnového nadšenia vtedy 22-ročný Miloš Kopecký zahájil hereckú kariéru v divadle Větrník. Neskôr vystriedal niekoľko angažmán vrátane Divadla ABC, Hudobného divadla Karlín, Divadla na Vinohradech a pražského Národného divadla. Svoje úlohy oživil novátorským poňatím a svojbytnou inteligentnou komikou, čo ho zaradilo medzi české herecké legendy.Do pamäti filmových divákov sa nezmazateľne zapísal výkonmi v známych snímkach ako Pyšná princezna (1952), Byl jednou jeden král... (1954), Dobrý voják Švejk (1956), Baron Prášil (1961), Bíla paní (1965), Noc na Karlštejně (1973), Adéla ještě nevečeřela (1977) alebo Božská Ema (1979). Kopeckého herecký prejav s prvkami tragikomiky, irónie a humoru bol zámerne pokojný, striedmy, avšak vždy so skvele načasovanou pointou. Svoje umenie predviedol aj v televíznych seriáloch Hříšní lidé města pražského (1968) alebo Slavné historky zbojnické (1985). Jeho najslávnejšou úlohou sa však stala rola doktora Štrosmajera v seriáli Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města (1977).charakterizoval svoj vzťah k ženám päťkrát ženatý umelec. Ku koncu života zverejnil svoje vážne psychické problémy, s ktorými bojoval takmer celý život. Trpel maniodepresívnou psychózou charakteristickou nepravidelným striedaním manických a depresívnych fáz. Jeho túžbou bolo zahrať si Jaga z Othella alebo Shylocka z Kupca benátskeho, ale nesťažoval sa, stvárnil veľké množstvo postáv a tvrdil, že herecký osud bol k nemu dobrý a vľúdny.Nezabudnuteľný herec a charizmatický človek Miloš Kopecký zomrel 16. februára 1996 v Prahe.