VIDEO: Humanoidný robot vystúpil na panelovej diskusii

Humanoidný robot Sophia, ktorý má implementovanú umelú inteligenciu vystúpil v juhokórejskom Soule v rámci úvodnej panelovej diskusie na konferencii o štvrtej priemyselnej revolúcii a umelej inteligencii. Pri rozhovore s poslankyňou Park Young- Sung z vládnej Demokratickej strany Sophia oblečená do tradičného kórejského kroja reagovala na témy ohľadne politickej situácie v krajine. Zablahoželala kórejskému národu k vytvoreniu vyspelej demokracie.





V júli zástupkyňa parlamentu predložila návrh zákona, ktorého cieľom je udeliť robotom "právny štatút ako elektronickým ľudským bytostiam". Predloženie návrhu zákona je podľa Park Young-Sung je v súlade s opatreniami na celom svete, aby sa pripravilo na rôzne možnosti, ktoré by zahŕňali koexistenciu umelej inteligencie a ľudí v budúcnosti. Nové paragrafy by zahŕňali zodpovednosť robotov za zločiny alebo udeľovanie autorských práv robotom za ich tvorivú prácu.Robot Sophia bol navrhnutý na základe podobizne britskej herečky Audrey Hepburnovej a mimiku robota ovláda vyše 60 rôznych tvárových mechanizmov, aby tak vytvorili prirodzené ľudské výrazy.Dvojročný robot sa objavil na rôznych konferenciách po celom svete vrátane zasadnutia hospodárskej a sociálnej rady Spojeného kráľovstva a stal sa mediálnou hviezdou. Najväčšiu pozornosť pritiahla Sophiina poznámka v The Tonight Show: "To je skvelý začiatok môjho plánu dominovať ľudskej rase". A po chvíľke zhrozeného ticha dodala: „Niekedy si robím žarty. Myslela som, že to bude smiešne. "David Hanson, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Hanson Robotics, ktorý bol prítomný na konferencii, poznamenal, že technológie umelej inteligencie poskytujú ľuďom lepšie služby.V októbri 2017 sa stala humanoidná Sophia prvým robotom, ktorý získal občianstvo krajiny. Konkrétne sa stala občiankou Saudskej Arábie.