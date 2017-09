VIDEO: I. Korčok a B. Johnson hovorili o právach Slovákov v Británii

Na snímke sprava štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok a britský minister zahraničných vecí Boris Johnson počas tlačovej konferencie po spoločnom rokovaní 26. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Brexit, práva Slovákov vo Veľkej Británii, bilaterálne vzťahy, bezpečnosť v Európe a západný Balkán, to sú témy, o ktorých dnes hovorili štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok s britským ministrom zahraničných vecí Borisom Johnsonom.Korčok pripomenul, že rokovania o brexite sa dostávajú do rozhodujúcej fázy.povedal na tlačovej konferencii v Bratislave po rokovaní s Johnsonom. Dodal, že v prejave britskej premiérky Theresy Mayovej vidí Slovensko mnoho konštruktívnych námetov.uviedol s tým, že si želá pokrok v rokovaniach a čo najskoršie debaty o nastavení budúcich vzťahov EÚ a Británie.Johnson ubezpečil, že Británia urobí všetko pre to, aby boli práva Slovákov na jej území rešpektované.poznamenal. Potvrdil, že Británia si bude v prechodnom období naďalej plniť si svoje legitímne záväzky. Zdôraznil aj spoluprácu v boji proti terorizmu.Korčok s Johnsonom vyzdvihli aj ekonomickú spoluprácu krajín, spomenuli investície na Slovensku vrátane automobilky Jaguar Land Rover.povedal Korčok. Johnson potvrdil, že obchodovanie medzi Veľkou Britániou a Slovenskom sa zvyšuje. Investíciu v podobe automobilky podľa neho brexit nenaruší.Zhodli sa, že vzťahy Slovenska a Británie sú intenzívne.povedal Korčok. Johnson zdôraznil, že Británia síce vystupuje z EÚ, ale neodchádza z Európy.vyhlásil. Partneri hovorili aj o západnom Balkáne. Zhodli sa, že táto oblasť má pre stabilitu a bezpečnosť Európy mimoriadny význam.Na otázku, či by Johnson odporučil Slovákom vystúpiť z EÚ, britský minister odpovedala že je na Slovákoch, akou cestou chcú ísť.doplnil Korčok.Návšteva britského ministra zahraničných vecí sa uskutočňuje v čase, keď sa očakáva, že po vystúpení britskej premiérky Theresy Mayovej vo Florencii k budúcemu usporiadaniu vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ nadobudnú rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ novú dynamiku. V pondelok (25.9.) začalo štvrté kolo rokovaní o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z Únie a zasadne Rada pre všeobecné záležitosti podľa článku 50.