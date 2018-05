Video: Ibrahimovič uštedril v MLS súperovi facku a videl červenú kartu

Zlatan Ibrahimovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Zlatan Ibrahimovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Montreal 22. mája (TASR) - Švédsky útočník v službách Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovič dal o sebe opäť vedieť v zámorskej futbalovej MLS. V pondelňajšom dueli na ihrisku Montrealu Impact videl už v prvom polčase červenú kartu za facku do tváre súpera.Ibrahimovič neuniesol, keď mu kanadský stredopoliar Montrealu Michael Petrasso v súboji bez lopty pristúpil nohu a v skratovej reakcii ho zozadu zasiahol dlaňou do tváre. Obaja hráči vzápätí teatrálne spadli na zem a rozhodca si incident išiel pozrieť z videozáznamu prostredníctvom systému VAR. Jeho verdikt bol jednoznačný - Ibrahimovič dostal v 41. minúte priamo červenú kartu, Petrasso vyviazol so žltou.Hráči Galaxy aj bez Ibrahimoviča dokázali stretnutie na ihrisku súpera vyhrať, v 75. minúte o zisku troch bodov rozhodol nórsky útočník Ola Kamara. Hostia tak prerušili štvorzápasovú sériu prehier a v Západnej konferencii MSL figurujú na siedmej priečke.