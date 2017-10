Video: Iné Kafe zverejnili skladbu Sínus dopadu

Réžia Ondreja Urbanca

Vesmírny deň 2017

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenská kapela Iné Kafe zverejnila skladbu Sínus dopadu. Formácia ponúkla k novinke aj vesmírny videoklip."Kapely občas ponúknu aj pohľad do iných hudobných sfér, mimo vlastný štandard. Toto je Iné Kafe roku 2017. Aj pre nás je Sínus dopadu výnimočná skladba, keďže sa pieseň pomerne dlho tvarovala, až zrazu prišla do tejto podoby a nemal som už potrebu na nej nič meniť. Pomalšie piesne na albumoch aj na koncertoch vzájomne koexistujú s tvrdšími, dopĺňajú celkovú energiu a ponúkajú tiež výlety do ľuďom neznámych komnát nášho vnímania hudby," uviedol autor hudby a textu Vratko Rohoň."Sínus je goniometrická funkcia, ktorá, zjednodušene povedané, vyjadruje hodnotu uhla. V tomto prípade som mal na mysli uhol dopadu svetla - čoby nositeľa nádeje - na človeka. V abstraktných obrazoch spievam o tom, že koľko svetla zachytím, o to mám väčšiu nádej, že idem správne a mám odvahu pokračovať," vysvetlil spevák.O réžiu sa postaral Ondřej Urbanec. "Videoklip bol veľmi výpravný. Najnáročnejšie bolo zohnať kapele skafandre potrebnej veľkosti. Chalani sú totiž pomerne urastení, bubeník má takmer dva metre. Nakoniec sme jeden museli nechať ušiť na mieru," prezradil Urbanec, ktorý s kapelou nakrúcal tri dni na rôznych miestach.Symbolické verejné uvedenie videoklipu Sínus dopadu do života sa bude konať v piatok 20. októbra na podujatí Vesmírny deň 2017 v prednáškovej aule Gymnázia L. Novomeského v Bratislave o 10:30.Na konferencii s voľným vstupom pre verejnosť zameranej na vesmír a vedu zahrá Vratko Rohoň unplugged niekoľko skladieb Iné Kafe a bude sa konať aj krst spojený s premietnutím klipu. Krstným otcom bude slovenský kozmonaut Ivan Bella. Krátko po krste sa môžu fanúšikovia tešiť na autogramiádu a fotografovanie so spevákom.Pieseň sa bude nachádzať na výberovke 22 svetelných rokov (Best Of), ktorá sa dostane na trh v novembri a ponúkne 26 skladieb. Skupina kompiláciou zároveň oslávi 22 rokov na scéne."Dvadsaťdva rokov je tiež okrúhle výročie svojím spôsobom, tak prečo ho neosláviť? Od predchádzajúcej Best Off-ky Najlepších 15 rockov (1995-2010) uplynulo sedem rokov. Je to rovná tretina našej existencie, preto sme sa rozhodli toto obdobie tiež zmapovať a pridať najväčšie hity z tohto obdobia k tým našim klasickým starším. Aj s pridanou hodnotou pre našich fanúšikov - novou skladbou," uviedol líder skupiny.Formácia si naplánovala aj turné. "22 svetelných rokov (Best Of) podporíme aj naším decembrovým turné, v rámci ktorého nás uvidíte v piatich mestách na Slovensku a v Českej Republike - v Prešove, Nitre, Prahe, Brne a Bratislave. Tešíme sa na vás. Sme zvedaví, ako budete spievať Sínus dopadu," vyhlásil Rohoň.Iné Kafe vznikli v roku 1995 a o tri roky neskôr vydali debutový album Vitaj!, po ktorom nasledovali štúdiovky Čumil (1999), Je tu niekto? (2000), Príbeh (2001) a Bez udania dôvodu (2003).V roku 2006 kapela oznámila ukončenie činnosti, pretože spevák Vratko Rohoň sa rozhodol venovať lietaniu. O štyri roky neskôr sa však Iné Kafe vrátilistyle="text-decoration: underline">Video: Iné Kafe zverejnili skladbu Sínus dopadu © SITA Všetky práva vyhradené.