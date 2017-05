VIDEO:Iniciatíva stredné Slovensko preferuje na severojužné prepojenie

Na snímke zľava primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov, primátor mesta Ružomberok Igor Čombor, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, primátor mesta Brezno Tomáš Abel, primátor mesta Krupina Radoslav Vazan, starosta obce Podbrezová Ladislav Kardhordó a primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová počas tlačovej konferenie v súvislosti so vznikom združenia Iniciatíva stredné Slovensko a podpísanie Zmluvy o združení. Banská Bystrica, 30. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Iniciatívu stredné Slovensko, ktorej cieľom je urýchliť proces budovania severojužného prepojenia daného regiónu, dnes v Banskej Bystrici podpísalo deväť primátorov - zakladajúcich členov rovnomenného združenia. Ako pri podpise uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, čelní predstavitelia miest tak reagujú na to, že aj napriek prísľubom zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR a Národnej diaľničnej spoločnosti, že sa rozbehnú projekty severojužného prepojenia Banskobystrického a Žilinského kraja, sa doteraz tak nestalo.Podľa neho vznikom iniciatívy sa vytvorí platforma, ktorá by mala byť pri všetkých otázkach týkajúcich sa daného dopravného prepojenia a mala by komunikovať s kompetentnými.uviedol primátor Ružomberku Igor Čombor.Podľa jeho slov je takto negatívne zasiahnutých 13 okresov v oboch krajoch a 20 percent územia republiky, na ktorom žije približne milión obyvateľov.dodal s tým, že podľa neho severojužné prepojenie na linke Budapešť - Krakov by oživilo celý región stredného Slovenska na dlhé desaťročia.Okrem zapojenia ďalších samospráv do iniciatívy plánujú jej zakladatelia spustiť na podporu urýchlenej výstavby cesty aj petíciu občanov.