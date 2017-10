Video: Island zaviedol inteligentný prechod pre chodcov. Vodiča mätie optickým trikom

Islandské mesto Isafjordur sa rozhodlo zriadiť na frekventovanej ceste inovatívny prechod pre chodcov, ktorý by mal jednak spomaliť automobily na ceste, ale aj upozorniť na fenomén rizikovosti automobilovej dopravy.



Prechod je dielom street artu, čiže pouličného umenia. Jeho cieľom je, aby vodiči pri príchode k prechodu spomalili. Optická ilúzia, ktorá je na ceste namaľovaná, pôsobí pri pohľade z výšky vodiča tak, ako by sa pred ním vo vzduchu vznášal trojrozmerný prechod. Mestom veľmi často prechádzajú turisti, pre ktorých je to nové, obyvatelia mestečka si na to síce rýchlo zvyknú, ale turisti, ktorí prechod uvidia prvýkrát, budú zaskočení a zrejme ich to spomalí.

Nie je to len teória, tieto výsledky boli pozorované v Indii. Tam v meste Ahmedabad testovali presne tieto prechody rovno na štyroch miestach. Podľa správ z tohto mesta majú motoristi dojem, že sa blížia k niekoľkým blokom betónu, ktoré sa vznášajú vo vzduchu. V Indii je cestná premávka skutočnou katastrofou, ročne kvôli nemu zomrie vyše 230 000 ľudí. Na všetkých štyroch miestach, kde boli 3D prechody nainštalované, nedošlo počas šiestich mesiacov k ani jednej smrteľnej nehode.