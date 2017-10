VIDEO: J. GREŠŠO: Kraj treba riadiť výlučne na odbornej úrovni

Na snímke Ján Greššo. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

TASR

Nitra 30. októbra (TASR) – Kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Jána Grešša podporuje pravicová koalícia zložená zo strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS. V rozhovore pre TASR uviedol, že vo svojom programe presadzuje riadenie kraja výlučne na odbornej úrovni bez vplyvu politických strán, väčšie rozšírenie pôsobnosti NSK aj na podporu malých a stredných podnikateľov, na podporu rozvoja cestovného ruchu a na získavanie investorov do všetkých regiónov NSK.Chcem dosiahnuť, aby prepojenie cestnej a prímestskej autobusovej dopravy v spolupráci s autobusovou dopravou v mestách kraja vytvorilo sieť, ktorá obyvateľom poskytne v primeraných rámcoch možnosť cestovať za prácou či inými povinnosťami. Nemožno, samozrejme, zabudnúť ani na tých, ktorí chcú na tieto účely využiť bicykel a na zlepšenie dopravnej obslužnosti využiť cyklotrasy.Pokiaľ ide o údržbu ciest, treba si uvedomiť, že pred nami sú zrejme posledné roky, v ktorých bude možné na tento účel využiť fondy Európskej únie. Združenie týchto finančných prostriedkov s vlastnými musí znamenať radikálne zvýšenie intenzity údržby a opráv cestnej siete kraja. Určite bude stáť za úvahu aj posúdenie rezerv v činnosti regionálnej správy ciest.Tieto združené financie sa budú využívať aj pri opravách komunikácií. Musíme sa konečne prestať chváliť, ako dobre hospodárime, lebo máme na účte veľa miliónov a popritom sú naše cesty plné dier a výtlkov. Kvalitná príprava projektov nám umožní čerpať fondy EÚ a vytiahnuť peniaze z pomyselnej pančuchy, do ktorej ich doteraz kraj pchal.Za dôležitú prioritu považujeme zatraktívniť odborné vzdelávanie a praktickú prípravu na výkon profesie, dostatočne informovať o možnostiach výberu budúceho povolania a miere uplatniteľnosti. Začať s tým musíme už v nižších ročníkoch základnej školy. Pre budúcnosť nášho kraja potrebujeme kvalitné a flexibilné odborné vzdelávanie žiakov, ktoré reaguje na aktuálne potreby trhu práce. Je viac ako dôležité zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl a zamestnávateľov a na základe požiadaviek trhu práce a regionálnych zamestnávateľov špecifikovať ponuku študijných a učebných odborov. Budeme trvať na praktickej a cielenej príprave na výkon povolania, na vzdelávanie sa priamo v praxi. V neposlednom rade je nutné podporiť inovácie vo vzdelávaní zo strany žiakov i pedagógov, vytvoriť im podmienky pre osobnostný a profesionálny rozvoj, podporiť ich kreatívne myslenie a tvorivosť napríklad individuálnym prístupom alebo formou podpory startupov.Na vybavenie škôl a ich modernizáciu je nutné myslieť každoročne pri zostavovaní rozpočtu NSK, a to postupným zvyšovaním tejto rozpočtovej kapitoly. V súlade s rozpočtovanými financiami je potrebné vytvoriť časový harmonogram obnovy a modernizácie školských zariadení a striktne ho dodržiavať. Zároveň v čo najväčšej možnej miere využiť možnosť čerpania financií z fondov Európskej únie. Jednotlivé výzvy v rámci programov sú určené práve na modernizáciu škôl a ich vybavenia.Duálne školstvo je problém celého Slovenska, za dva roky sa doň prihlásili iba dve percentá všetkých prvákov a druhákov. To je extrémne zlý výsledok na to, že malo ísť o veľký projekt dôležitý pre budúcnosť našej krajiny. Rozvoj duálneho školstva je potrebné podporovať z viacerých strán. Jednak je nutné komunikovať s podnikateľskými subjektmi, ktoré dnes výrazne cítia nedostatok odborne vzdelaných pracovníkov, v snahe zapájať ich do tohto systému vzdelávania. Zároveň vyvíjať tlak na zmenu a zjednodušenie legislatívy v tejto oblasti. Kľúčová je tiež osveta medzi žiakmi základných škôl, no najmä komunikácia s ich rodičmi o systéme fungovania a výhodách duálneho školstva pre budúcnosť ich detí.Aj napriek tomu, že vyšším územným celkom (VÚC) chýbajú nástroje na reguláciu geografického rozmiestnenia poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktoré by rešpektovalo potreby regiónov, v rámci možností v spolupráci so samosprávami dotknutých obcí podporíme budovanie zdravotných stredísk a ambulancií tak, aby sme optimalizovali ich vzdialenosť a dobu čakania. Rovnako budeme iniciovať aktualizáciu normatívov v oblasti minimálnej siete poskytovateľov. Tie musia rešpektovať demografické zmeny v kraji.Máme ambíciu iniciovať spolu s poskytovateľmi vytvorenie zdravotných služieb a so zdravotnými poisťovňami aj regionálnu Radu zdravia, ktorá bude koordinovať a zabezpečovať výkon a kvalitu zdravotnej starostlivosti v kraji. To by mal zabezpečiť integrovaný systém zdravotnej starostlivosti. Mrzí nás aj stále nedostatočná informovanosť pacientov o ich právach a povinnostiach, rovnako aj poskytovateľov. Naším cieľom aj úlohou VÚC je zvyšovať legislatívnu gramotnosť pacientov.Zachovanie vplyvu kraja v regionálnych nemocniciach je limitované, nakoľko NSK ho prenájmom stratil. NSK už prenajal aj posledné dve nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach súkromníkom. V súčasnosti tak nemá v správe ani jednu nemocnicu v kraji. Prenájom sa riadi zmluvnými podmienkami, ktoré boli schválené zastupiteľstvom NSK a schválené aj Protimonopolným úradom SR, samospráva tak nemôže priamo zasahovať do problémov nemocníc, nemá tu kompetencie, neumožňuje jej to ani legislatíva.VÚC vykonáva len prenesené kompetencie štátnej správy, ktoré sa môžu sústrediť len na kontrolu materiálno-technických a personálnych normatívov, prípadne na kontrolu peňazí poskytnutých z verejných zdrojov. VÚC má aj kompetenciu kontrolovať podmienky v rámci zákona o zdravotnej starostlivosti, respektíve o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, pričom vykonáva najmä dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľa. Kontrola je vykonávaná prostredníctvom krajského štátneho lekára a krajskej štátnej sestry.Nitriansky kraj by určite mohol robiť viac pre tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Sociálna a zdravotná starostlivosť u nás zaostáva za vyspelým svetom. Potrebujeme mať v rukách nástroj, akým by sme mohli koordinovať sieť poskytovateľov sociálnej či zdravotnej starostlivosti. Logické a funkčné rozdelenie zariadení je veľmi dôležité. Nemáme dostatočnú sieť sociálnych služieb pre ľudí s autizmom. Naším cieľom je vytvoriť sieť kvalitných sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a terénnou formou.Cezhraničná spolupráca sa intenzívnejšie využíva na úrovni obcí a mikroregiónov, a to vďaka programu cezhraničnej spolupráce financovanému EÚ. Ale samotný vyšší územný celok má vzťahy s maďarskými partnermi len na formálnej úrovni. Dodnes nie je zrealizovaný ani zámer obnovenia Ipeľských mostov, pričom pre dotknuté obce v Poiplí je jedinou šancou, ako sa dostať z dlhotrvajúceho zaostávania.Čerpanie fondov EÚ je v rámci Slovenska na priemernej úrovni. Intenzívnejšie sa mohli využívať napríklad na podporu rozvoja vidieka vytvorením viacerých miestnych akčných skupín (MAS) či na modernizáciu škôl. Chybou tiež je, že sa za 16 rokov doteraz nepodarilo do Nitrianskeho kraja dostať podporné granty priamo z EÚ, mimo národných programov. Preto mal Nitriansky kraj priamo v Bruseli kanceláriu, no jej pôsobenie sa neprejavilo ani príchodom investorov, ani podporou cestovného ruchu, ani zvýšením zahraničných návštevníkov.V súčasnosti sa musíme zamerať na zlepšenie čerpania fondov EÚ, to je naozaj v katastrofálnom stave. Kraj má na svojom účte desiatky miliónov eur. Na čo? Aby tam ležali a infláciou strácali hodnotu? Máme dosť prostriedkov nielen na spoluúčasť na projektoch financovaných z fondov EÚ, ale aj na tvorbu vlastných projektov. Pokiaľ sa nám podarí konečne rozbehnúť čerpanie fondov, tie môžu tiecť ako do škôl, tak aj do sociálnych zariadení a ciest. V posledných rokoch nás nečinnosť vedenia kraja pripravila o nemalé prostriedky, vďaka ktorým sme mohli zlepšovať život našich obyvateľov.V prípade, že budem zvolený do funkcie predsedu NSK, chcem prvé dni v úrade využiť na zabezpečenie personálneho a finančného auditu, ktorého výsledky by ovplyvnili následné riešenia. Už pred voľbami pracujeme na tom, aby sme s mojím tímom odborníkov mohli čo najskôr začať zlepšovať život obyvateľov Nitrianskeho kraja. O mnohých problémoch vieme už teraz, keďže chodíme medzi ľudí a rozprávame sa s nimi.