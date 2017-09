VIDEO: J. RICHTER: Návrh na odvolanie obsahuje bezobsažné obvinenia

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 7. septembra (TASR) - Tvrdenia opozície, že rezort práce zlyhal vo vyšetrovaní kauzy Čistý deň, sú bezobsažné a bez predložených dôkazov. Na svoju obhajobu to v pléne parlamentu uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD), ktorý čelí odvolávaniu z funkcie.skonštatoval Richter.Podľa neho sú obvinenia opozície bez obsahu.myslí si Richter.Odmieta tvrdenia, že ministerstvo nekonalo v prípade Čistého dňa kompetentne.tvrdí Richter.Priblížil, že parlamentný ľudskoprávny výbor viedol celé týždne poslanecký prieskum a pracovníci ministerstva sa opakovane stretávali s poslancami.tvrdí Richter.Odmieta aj obvinenia opozície týkajúce sa korupcie.zdôvodnil Richter zdĺhavé odobratie akreditácie zariadeniu s tým, že do úvahy boli brané zistenia ministerstva a aj orgánov činných v trestnom konaní.Minister práce tiež informoval o tom, že rezort dva týždne po tom, ako bolo ohlásené zrušenie akreditácie Čistému dňu, navrhol presunúť dvoch maloletých do iných zariadení. Siedmich navrhol poslať do domáceho prostredia alebo do ambulantnej liečby.