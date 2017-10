VIDEO: J. VISKUPIČ: Som odhodlaný veci meniť k lepšiemu

Na snímke Jozef Viskupič Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 30. októbra (TASR) – Kandidáta na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča vysiela do volieb koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola. Je odhodlaný veci meniť k lepšiemu, je presvedčený, že kraj má na viac a že obyvatelia dostávajú od krajskej samosprávy len zlomok toho, čo by mohli. Presadzuje otvorený Úrad TTSK, partnerstvo so samosprávami a kraj chce posunúť do extraligy na Slovensku i v Európskej únii.Som odhodlaný veci meniť k lepšiemu. Kandidujem, pretože po rozhovoroch s mnohými občanmi som dospel k presvedčeniu, že potrebujeme zmenu. Potrebujeme vymeniť župana, ktorého politické začiatky sa spájajú s temným obdobím vlády HZDS. Máme na viac v mnohých oblastiach, ktoré sa zanedbali. Či už ide o cestnú infraštruktúru, sociálne zariadenia, ktoré nemajú dostatočnú kapacitu, ale aj školy, ktoré by nemali deformovať vzdelávanie a výchovu.Navyše susedíme s tromi štátmi a máme v kraji nádherné miesta, prírodu či pamiatky. Máme šancu využiť potenciál, ktorý sa nám takto ponúka. Žijem so svojou rodinou v Trnave a považujem ju za domov. Som presvedčený, že ako obyvatelia kraja dostávame v podobe služieb od krajskej samosprávy len zlomok toho, čo by sme mohli. Viem, čo potrebujeme riešiť a spoločne so svojím odborným tímom mám ambíciu posunúť náš kraj do extraligy na Slovensku, ale aj v EÚ. Pozývam k spolupráci každého. V rozmanitosti, ktorá ľudí obohacuje, by som si želal, aby sme vdýchli život dnes umelým vyšším územným celkom (VÚC) a skutočnú identitu. Lebo tu žijeme! Majme preto odvahu kraje zmeniť, alebo ich v súčasnej podobe zrušiť a dať im znovu zmysel. Takto spolu tvoríme kraj – ako znie názov nášho volebného programu.Otázka je veľmi široká, pomenováva takmer všetky oblasti, ktoré spadajú do kompetencií župy. Naša vízia podrobne rozoberá priority, riešenia a zámery všetkých týchto oblastí vrátane sociálnych služieb či cestovného ruchu. Pokúsim sa stručne. V školstve mi ide o zlepšenie podmienok pre študentov zabezpečením odbornej praxe, bez ktorej prakticky nie je možné po škole získať zamestnanie. Duálne vzdelávanie prepojiť aj na malé a stredné podniky. Pre učiteľov zabezpečiť výstavbu štartovacích bytov s cieľom motivovať ich, aby pracovali v školstve a venovali sa učiteľskému povolaniu.V oblasti dopravy vidím potrebu zabezpečenia bezodkladného dofinancovania opravy cestných úsekov, ktoré sú v havarijnom stave a zamerať sa na postupnú modernizáciu celej cestnej infraštruktúry. Reálny rozvoj a podpora cyklotrás - nielen projekty, ale aj realizácia. V oblasti zdravotníctva chceme v spolupráci so všetkými poskytovateľmi zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých obyvateľov kraja. Zavedieme rezidentský program pre lekárov, kde zdravotná starostlivosť chýba. Aktívnym prístupom k štátnej (vrátane neziskových organizácií) aj súkromnej sieti nemocníc v našom kraji, ktoré bohužiaľ dosluhujúce vedenie kraja predalo Pente, zabezpečíme zlepšenie dostupnej nemocničnej a zdravotnej starostlivosti.Projekty cezhraničnej spolupráce dokážu realizovať výmenné pobyty študentov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry, ako aj investície na zlepšenie technického stavu kultúrnych pamiatok a tiež prístupu k nim. Je tu teda potenciál pre školstvo, kultúru a cestovný ruch, čo sú presne oblasti, ktoré dokážu zlepšiť život v našom kraji. Fakt, že susedíme s tromi štátmi je obrovskou a nevyužitou možnosťou pre náš kraj.Pre využitie eurofondov uvádzam, že je dôležitá spomenutá cezhraničná spolupráca a maximalizácia využitia zdrojov z nej. Ale aj mohutný projekt kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktorý obsahuje 270 miliónov eur pre Slovensko. Ani po troch premárnených rokoch neevidujeme, akým spôsobom chce TTSK uchopiť jedinečnú a neopakovateľnú možnosť dostať niekoľko miliónov eur do prepotrebnej infraštruktúry. Práve táto infraštruktúra definuje nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou v oblasti kreatívneho priemyslu a my máme čas na využitie fondov iba do roku 2020. Je čas zabrať. Navyše potrebujeme zastúpenie v Dome slovenských regiónov v Bruseli, aby nás nepredbiehali iné kraje a aby Trnavský kraj naplno využil členstvo v Európskej únii. Je konečne na čase ohlásiť ambíciu Trnavy, a tak aj celého Trnavského regiónu, stať sa po roku 2020 Európskym hlavným mestom kultúry. Kompletnú víziu a riešenia v jednotlivých oblastiach nájdete na webovej stránke trnavskyzupan.sk.Slabosť a aj sila kraja súvisí s jeho rozmanitosťou. Región Záhoria, Hlohovec, Piešťany, Trnava a aj juh s výrazným zastúpením maďarskej národnosti robí kraj výnimočným. Je na nás, či toto dokážeme pretaviť do sily a nie slabosti nášho kraja. Kandidujem s programom Spolu tvoríme kraj, ktorý chce pozvať každého do spolupráce. Slabým miestom môže byť situácia, kedy župný úrad ide tvrdohlavo svojou cestou a predstavitelia samosprávy, starostovia a primátori v jeho vedení necítia oporu, ale ignoráciu a aroganciu. Práve toto slabé miesto chcem odstrániť.Rád by som nadviazal na aktivitu dosluhujúceho župana napríklad v téme národného olympijského centra vo Voderadoch. Alebo na intenzívnu starostlivosť o cestnú komunikáciu, striktne v predvolebnom období. Národné olympijské centrum totiž náš župan staval v kaštieli vo Voderadoch iba pred voľbami v roku 2013, a v lete 2016 ho predal. Nie je teda na čo nadviazať. Župu vnímam ako dôležitú súčasť samosprávy a hľadám preto inšpirácie v obciach a mestách, ktoré otvorili obecné a mestské úrady nápadom, iniciatíve a aktivite. Ako predseda TTSK chcem byť partnerom každému primátorovi a starostovi, ktorí vedú svoje mestá a obce ako lídri, ľudí motivujú, odpovedajú na ich iniciatívy a ošetrujú ich problémy. Verím, že takýchto lídrov je v našom kraji väčšina a budeme vedieť ťahať za spoločný koniec, či už so starostami dediniek a dedín alebo primátormi sedemnástich miest, vrátane primátora krajského mesta Trnava.Pre Čistý deň by som využil kontrolné právomoci definované v zmluve o dotácii, a to tak, že takýmto situáciám by som na základe župných kontrol predchádzal. Navyše, pod tlakom argumentov, ktoré boli známe už v roku 2016, by som do procesu aktívne vstúpil a oprel by som sa o rozhodnutie akreditačnej komisie pri schvaľovaní dotácie na rok 2017. Keďže Čistý deň, okrem štedrých dotácií, sídli na majetku župy, zabezpečil by som aj prehodnotenie zmlúv o výpožičke, ako aj odkúpenie tohto majetku za jednu korunu v roku 2020.Predsedu TTSK na pozícii šéfa predstavenstva Letisko Piešťany, a. s., ktoré sme od likvidácie zachránili päť minút pred dvanástou, vnímam ako nonsens. Letisko musí riadiť odborník, ktorý zabezpečí jeho rozlietanie a ekonomickú stabilitu. Zároveň je absurdné, aby letisko dostali do exekúcie a likvidácie členovia vedenia, ktorým údajne nevyplatili mzdy. Títo politickí nominanti, vrátane samotného župana, nesmú letisko naďalej riadiť a likvidovať.V prípade neodvolanie riaditeľa Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Trnave župan, ako aj zastupiteľstvo urobili to najhoršie, čo mohli a situáciu spolitizovali. Potom sa odborné stanoviská hľadajú len veľmi ťažko. Ja by som sa spojil s hlavnou školskou inšpektorkou, ktorá odvolanie požadovala, ako aj dotknutým riaditeľom. V každom prípade ide o mládež a jej vzdelanie a výchovu, kde nemá mocenská politika priestor.Určite to nepokladám za poistku alebo niečo podobné. Na rozvoji Trnavského kraja sa chcem aktívne podieľať prioritne z pozície župana, to je môj prvoradý cieľ. Naše mladé hnutie OĽaNO pôsobenie v regiónoch myslí vážne a je na voličoch, či ma vidia v exekutívnej funkcii župana alebo poslanca. Pripomínam, že ak získam funkciu predsedu TTSK, vzdám sa mandátu poslanca NR SR.Ľudia sa nepýtajú na kompetencie, ale okato dávajú najavo, že župy treba zrušiť. Ostať hluchý k tejto požiadavke by mi prišlo alibistické. Preto dúfam, že sa do žúp, v podobe ako ich poznáme dnes, kandiduje poslednýkrát. Som za zásadnú zmenu územného členenia SR a budem aktívne pripravovať nový kompetenčný rámec, ako aj zmenu fungovania krajov. Mojou ambíciou je otvoriť túto debatu z vnútra a v spolupráci s ostatnými županmi pripraviť víziu autentických a funkčných regiónov. Dúfam, že sa táto zmena, ktorá má vzniknúť zdola v komunikácii s občanmi, starostami a primátormi, stane súčasťou programového vyhlásenia novej vlády najneskôr v roku 2020.