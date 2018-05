VIDEO: James rozhodol v poslednej sekunde: Žijem pre tieto momenty

Domácich opäť potiahol k triumfu ich tradičný líder LeBron James. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NBA



semifinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



CLEVELAND CAVALIERS - TORONTO RAPTORS 105:103 (24:19, 31:21, 24:25, 26:38)



Najviac bodov: James 38, Love 21 (16 doskokov), Korver 18 - Lowry 27, Anunoby 18, Miles 13, 20.562 divákov.



/stav série: 3:0/



PHILADELPHIA 76ERS - BOSTON CELTICS 98:101 pp (20:19, 31:29, 17:21, 21:20 - 9:12)



Najviac bodov: Embiid 22 (19 doskokov), Redick 18, Simmons 16 - Tatum 24, Rozier 18, Brown 16, 20.758 divákov.



/stav série: 0:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na nedeľu aj v treťom stretnutí semifinále play off Východnej konferencie NBA na domácej palubovke nad Torontom Raptors 105:103 a v sérii vedú už 3:0 na zápasy. Domácich opäť potiahol k triumfu ich tradičný líder LeBron James, ktorý zaznamenal 38 bodov, z toho 16 v záverečnej štvrtine. V poslednej sekunde navyše zápas rozhodol ťažkou strelou. Cavs zdolali Raptors v play off už deviaty zápas za sebou.Toronto v záverečnej štvrtine mohutne finišovalo a doťahovalo náskok Cavs. Osem sekúnd pred koncom nováčik Raptors OG Anunoby strelil trojku a vyrovnal. Potom ale prišiel ďalší z veľkých okamihov Jamesa. Strelou jednou rukou o dosku a obruč rozhodol.citovala agentúra AP Jamesa, ktorý pridal aj 7 asistencií a 6 doskokov. Quicken Loans Arena vybuchla nadšením, James rozhodol v play off v poslednej sekunde piatykrát v kariére a druhýkrát v tejto sezóne.dodal Jamesov spoluhráč Kyle Korver, ktorý nastrieľal 18 bodov.V druhom stretnutí vyhral Boston vo Philadelphii 101:98 až po predĺžení. V sérii vedie už 3:0 a má tak tiež štyri možnosti na postup do finále konferencie. Celtics mohli uspieť aj v riadnej hracej dobe, ale trojkou so záverečnou sirénou ich nemilo zaskočil Marco Belinelli. Domáci väčšiu časť extračasu viedli, ale poslednú minútu vôbec nezvládli a tak sa tešili hostia.Hlavnou postavou predĺženia bol skúsený Al Horford. Ten najprv otočil na 99:98 pre hostí, 5 sekúnd pred koncom získal dôležitú loptu a protihráči ho museli faulovať. Trestnými hodmi nepohrdol a priviedol Boston k cennému triumfu.povedal Horford. .