Video: Japonskí fanúšikovia po futbalovom zápase v Rusku upratali štadión

Moskva 20. júna (TASR) - Japonskí futbaloví fanúšikovia zanechali u organizátorov svetového šampionátu v Rusku dobrý dojem, keď po utorkovom víťaznom zápase svojho mužstva nad Kolumbiou dôkladne upratali štadión Mordovia Arena v meste Saransk. Informuje o tom stanica BBC.





Po vášnivých stretnutiach na majstrovstvách sveta vo futbale sú tribúny často pokryté odpadkami - vrátane zvyškov jedla, plastových pohárov, obalov a papierov. Japonskí fanúšikovia po skončení zápasu však namiesto osláv vyrazili medzi rady sedadiel s vrecami na odpadky a priestor vyčistili.Japonské národné futbalové mužstvo zaznamenalo vôbec prvé víťazstvo nad juhoamerickou stranou na majstrovstvách sveta, keď Kolumbiu zdolalo 2:1."Nie je to iba súčasť futbalovej kultúry, ale súčasť japonskej kultúry. Dôležitým aspektom japonskej spoločnosti je zabezpečiť, aby bolo všetko úplne čisté, a je to tak aj v prípade všetkých športových podujatí," povedal pre BBC futbalový novinár Scott McIntyre, ktorý pôsobí v Japonsku.Je to návyk, ktorý Japoncom vštepujú od detstva. "Upratovanie po zápasoch je rozšírením základného správania, ktoré sa vyučuje v škole, kde deti čistia triedy a chodby. Postupne sa to stáva zvykom u väčšiny obyvateľstva," vysvetľuje Scott North, profesor sociológie na Osackej univerzite.