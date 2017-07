VIDEO: Jazdectvo: Na Grand Prix v Bratislava bude 242 koní

Na snímke Slovenka Monika Noskovičová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. júla (TASR) – Na 52. ročník tradičných medzinárodných jazdeckých pretekov Grand Prix CSI3*-W Bratislava (v piatok až nedeľu 4. - 6. augusta) je prihlásených 242 koní z dvadasaťjeden krajín.Účasť potvrdili Austrália, Rakúsko, Bermudy, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Hong-Kong, Maďarsko, Taliansko, Japonsko, Kórejská republika, Filipíny, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Švajčiarsko, Thajsko a Slovensko. Na tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ pretekov Andrej Glatz a dodal: "Hlavnými súťažami trojdňového podujatia sú Veľká séria, FEI World Cup – kvalifikácia na Svetové jazdecké hry 2018 v Severnej Karolíne a Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava, započítaná do svetového Longines rankingu.Slovensko prihlásilo na štart deviatich hlavných súťaží 23 jazdcov a 44 koní. Predstavia sa aj všetci slovenskí reprezentanti, ktorí sa pripravujú na nadchádzajúce ME v Göteborgu (22.-27. augusta). Jedným z pätice Marián Štangel, Monika Noskovičová, Patrik Majher, Róbert Pál je Radovan Šillo:Finančné ceny pre víťazov a umiestených sú vo výške 142 300 eur. Vyhodnotená bude aj súťaž o Cenu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka pre najúspešnejšieho slovenského jazdca na Grand Prix Bratislava. Vstupné je bezplatné.11.30: Malá séria, CSI3*-W, 14.15: Stredná séria, CSI3*-W, 17.45: Veľká séria CSI3*-W (I. kvalifikácia do Grand Prix)sobota 5. sugusta: 11.00: Malá séria, CSI3*-W, 13.45: Veľká séria, CSI3*-W (FEI World Cup, kvalifikácia, kvalifikácia na Svetové jazdecké hry 2018, II. kvalifikácia do Grand Prix), 16.45: Stredná séria, CSI3*-W, 19.40: Bariérové skákanie: 11.30: Little Prix Bratislava, finále Strednej série, CSI3*-W), 15.15: Grand Prix Bratislava, CSI3*-W, finále Veľkej série, 17.50: Finále Malej série