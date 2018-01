VIDEO: JAZZ STRATIL LEGENDU: Zomrel Hugh Masekela

Masekela, ktorý zanechal bohatú diskografiu s desiatkami albumov, sa v roku 1968 dočkal prvého miesta v americkej hitparáde vďaka nahrávke vlastnej verzie skladby Grazing in the Grass. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Johannesburg 24. januára (TASR) - Svetoznámy hudobník označovaný za "otca juhoafrického jazzu", hráč na trúbku a krídlovku, skladateľ a spevák v jednej osobe Hugh Masekela, ktorý nadchol aj divákov Bratislavských jazzových dní 2014, už nie je medzi živými.Umelec, ako informovali jeho blízki, skonal v utorok v Johannesburgu vo veku 78 rokov na následky nádorového ochorenia prostaty, s ktorým bojoval po desaťročie.Rodák z juhoafrického mesta Witbank začal svoju mimoriadnu umeleckú dráhu spestrenú bojom proti apartheidu v 50. rokoch minulého storočia v Johannesburgu ako člen formácie Jazz Epistles. V 60. rokoch sa uchýlil do exilu v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. Medzi jeho mentorov patrili už skôr i Louis Armstrong či Dizzy Gillespie. Pobyt v zahraničí využil na permanentné pranierovanie vtedajšieho juhoafrického režimu, ale aj na vystúpenia na renomovaných festivaloch napríklad v Monterrey či na koncertovanie s hviezdami hudobnej scény vrátane Paula Simona, svojej exmanželky Miriam Makeba alebo formácií Jazz Crusaders, Ladysmith Black Mambazo či U2. Do rodnej Juhoafrickej republiky sa umelec vrátil až po prepustení Nelsona Mandelu a zásadných spoločenských zmenách v krajine v roku 1990.Masekela, ktorý zanechal bohatú diskografiu s desiatkami albumov, sa v roku 1968 dočkal prvého miesta v americkej hitparáde vďaka nahrávke vlastnej verzie skladby Grazing in the Grass. Bol autorom angažovaných songov ako napríklad Soweto Blues alebo Bring Him Back Home, laureátom početných hudobných ocenení a trojnásobným nominantom na prestížne ocenenie Grammy.Umelec, ktorému vyšla v roku 2004 knižná autobiografia, vystúpil aj na otváracom ceremoniáli MS vo futbale 2010, šampionátu, ktorý hostila jeho rodná krajina.