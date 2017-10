Video: Jedinečné divadelné predstavenie BIRDS IN the HOUSE prichádza na Slovensko.

V priebehu dvoch dní sa predstaví v dvoch mestách. V sobotu 18. novembra otvorí podujatie Noc divadiel v Prievidzi a v nedeľu 19. novembra bude o 14 hod. uvedený na významnom Slovenskom multižánrovom festivale VAD – Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene.

Predstavenie BIRDS IN THE HOUSE v sebe spája bábkové divadlo, pantomímu, animácie a filmovú projekciu v interakcii so živou hereckou akciou a pôvodnou hudbou, teda štýly, ktoré Československo významne reprezentovali vo svete v druhej polovici minulého storočia. Režisér Peter Serge Butko o predstavení hovorí: „Zbieral som čriepky týchto žánrov a skladal som z nich príbeh o človeku, o tajomnom strácaní a nachádzaní, tak trochu o vtáčej podstate ľudskej duše. Je to jemné, decentné a estetické predstavenie, nie veľmi zábavné, skôr trochu smutné. Ale ako ukázali reakcie publika, smútok nemusí byť nutne negatívny, môže v človeku otvárať aj krásu. Môže obohacovať, alebo nabíjať energiou. Som nesmierne rád, že zahraničné publikum predstavenie prijalo s nadšením a porozumením.“ O úspechu argentínskeho turné vypovedá aj pozvanie, ktoré projekt zavedie budúci rok do Brazílie, Chile, Kolumbie a Mexika.

Hoci sa jedná o Srbsko – Českú koprodukciu, zaujímavé na projekte je, že bol vytvorený prevážne Slovákmi a to divadlom slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (Divadlo VHV Pertovec) a pražskou produkčnou spoločnosťou Next Picture. Daľšiou zaujímavosťou je, že autorom, režisérom a jedným z hercov projektu je prievidzký rodák a zakladateľ miestneho Divadla Shanti, Peter Serge Butko. Od roku 1992 žije v ČR, vyštudoval divadelnú fakultu JAMU v Brne, po štúdiu začal pôsobiť na pražskej divadelnej scéne a v poslednom období pôsobí prevážne v Srbsku, či Latinskej Amerike. Peter Serge Butko sa tak po viac ako 20 rokoch poprvý krát verejne predstaví na scéne, kde začínal svoju divadelnú kariéru. Na festival VAD vo Zvolene sa vráti po 17. rokoch, kedy na ňom bolo uvedené jeho predstavenie Viktor, aneb dítka u moci a hudobný kabater Snesitelná lehkost pití kde účinkoval s Aňou Geislerovou a Táňou Vilhelmovou.

Recenzia z Argentíny: VRCHOLNY LET MEDZI DIVAKMI A HERCAMI.

Veľká loď pomaly pripláva k brehu. Na brehu sediaci muž ju sústredene sleduje a snaží sa jej nečkanú prítomnosť pochopiť. To je prvý obraz z inscenácie Birds in the house. Následuje sled bezchybnej imaginácie, krásnych obrazov a precíznej práce hercov - všetko doprevádza nádherná hudba.

Predstavenie bolo uvedené vo veľkéj sale historického divadla Mitre v Jujuy a bolo prvým predstavením medzinárodného festivalu CT INT 2017. Jedná sa o putovný festival organizovaný Národným divadelným inštitútom. Birds in the house, je jedným zo zahraničných predstavení, ktoré majú šancu zhiadnúť diváci po celej Argentíne. V ňom dvaja herci – Ján Skenár (Srbsko) a Peter Serge Butko (Česká republika), ktorý je zároveň autorom a režisérom predstavenia. Obaja oblečený v priliehavých čiernych kostýmoch, stávajú sa precíznymi tvorcami minimalistických pohybových obrazov, manipulátormi bábok, či predmetov, interaktívne sa prelínajú s dejom premietaným na veľké plátno v pozadí javiska, ktoré vytvára špecificky estetickú scénografiu predstavenia. I zásluhou veľmi jemnej práce so svetlom predstavenie zasiahlo publikum svojím magickým hudobno-vizuálnym jazykom a jeho obrazy odohrávajúce sa na scéne vyvolávali u divákov pohnuté emócie.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži hudba skladateľa Jaroslava Zimu (Srbsko), ktorá je bezpochyby jednou z významných zložiek predstavenia. Napĺňa scénické obrazy silou a krásou, vytvára akýsi emotívny oblak, ktorý diváka pomaly obklopuje a vťahuje do deja predstavenia.

Autori predstavenia, jeho pomalosť dopredu avizovali v propagačných materiáloch a je to nepochybne veľmi pozoruhodný aspekt tohoto diela. Umožňuje divákovi nerušene sledovať dokonalosť hereckej práce. Farby čierna, biela, červená a strieborná sa v predstavení striedajú ako prostredia, ktoré človeka chránia i napadajú, v okamihoch sa stelesňujú do obrazu zvláštnej postavy ženy v bielom, ktorá akoby tajomne apelovala na odpustenie, na lásku. Pritom miestami klame, trpí, manipuluje, aby sa na koniec vrátila na loď z ktorej na začiatku vstúpila do deja a premenila sa na vtáka. Zostáva na divákovi pochopiť jej identitu. Je to ľudské svedomie, je to duša..?

Každý obraz tohoto precízne spracovaného predstavenia je samostatným umeleckým dielom, pomaly evokujúcim v divákovi rozličné emócie, prostredníctvom ktorých sa mnohí diváci vydali cestou individuálnej inerpretácie scénických obrazov a podľa tvorcov je to tak správne. Protagonisti a ich bábky sú v predstavení konforntovaní so životom i smrťou, stratami i naliezaním, temnotou a svetlom, medziľudskými vzťahmi a vzájomnou závislosťou v láske, ktorá neustále hrozí rizikom bolesti až po záverečné očistenie a uvoľnenie.

Publikum zaplnilo divadlo do posledného miesta a predstavenie ocenilo potleskom v stoji, čím vyjadrilo mimo iné i vďaku za možnosť zhliadnúť tento druh divadla, ktoré vedľa toho, že prináša krásu a nehu, ponúka priestor na zamyslenie sa a sebareflexiu.

Publikované 31. 8. 2017 v denníku El Tribuno, autor: María Eugenia Montero

Video: Peter Serge Butko o turné po Argentíne

Linky na festival vo Zvolene: http://vadfestival.sk/ucinkujuci/birds-in-the-house/

Prievidza: https://www.codnes.sk/divadla/noc-divadiel-2017-prievidza