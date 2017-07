VIDEO: Jordánska Petra patrí medzi unikáty Blízkeho východu

Starobylé zvyšky jordánskeho mesta Petra vyhlásili v portugalskom Lisabone 7. júla 2007 za jeden zo siedmich nových divov sveta.





Od roku 1985 je Petra zaradená na zoznam Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Pozostatky starobylého kamenného mesta, ktoré od 7. storočia upadlo do zabudnutia, odkryli v 19. storočí.



Za objaviteľa Petry sa považuje švajčiarsky cestovateľ a bádateľ Johann Ludwig Burckhardt. V lete v roku 1812 sa Burckhardt, predstierajúci moslimského pútnika, snažil pri svojich cestách po Blízkom východe zistiť od miestnych obyvateľov cestu k zabudnutému mestu. Švajčiarovi, ktorý výborne poznal Korán a hovoril plynulo po arabsky, sa Beduínov podarilo presvedčiť. Cesta k bájnej Petre cez úzku tiesňavu v skalnom masíve mala miestami šírku len dva metre a skalné útesy siahali do výšky až 70 metrov. Po zdolaní neľahkého terénu sa Burckhardt ocitol pred fasádou budovy antického štýlu vysokej 40 metrov. Stal sa prvým novovekým Európanom, ktorý vstúpil do Petry, zabudnutého hlavného mesta Nabatejcov, jedného z arabských kmeňov.







Nabatejci patrili k významným obchodníkom a postupne vytvorili prosperujúce kráľovstvo s hlavným mestom Petra. Oblasť, v ktorej vybudovali Petru, začali osídľovať v 4. storočí pred naším letopočtom. Svoje hlavné mesto budovali od príchodu do oblasti až do 2. storočia pred n. l.



Petra bola po Burckhardtovom objave považovaná za nekropolu. Až následné archeologické výskumy ukázali, že išlo o mesto, v ktorom žilo viac ako 20.000 ľudí. Našli sa pozostatky kanálov, ktorými bolo mesto zásobované vodou. V meste sa nachádzali verejné studne či kúpele. Dodnes zostali zachované hrobky, chrámy a pozostatky divadla. Objekty mesta boli vysekané do pieskovcových stien, ktoré žiaria rôznymi odtieňmi ružovej či červenej farby. Nabatejci pri budovaní mesta kombinovali asýrske, arabské, grécke a rímske prvky.



Najznámejšou zachovalou stavbou v Petre je budova, ktorú Burckhardt zazrel ako prvú. Ide o budovu, ktorá sa volá Faraónova pokladnica. Pomenovaná bola podľa veľkej kamennej schránky, v ktorej sa údajne uchovávalo zlato a drahokamy.



Faraónovu pokladnicu a vlastne celé starobylé mesto Petra preslávil aj film. Podstatná časť filmu Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989) amerického režiséra Stevena Spielberga sa odohráva práve na tomto mieste.