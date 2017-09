VIDEO: Jubilujúci Hans Zimmer skladá hudbu k filmom

Hudobný skladateľ a producent Hans Florian Zimmer, ktorý zložil hudbu k viac než 100 filmom, napríklad Piráti Karibiku, Gladiátor, či Temný rytier, sa narodil v nemeckom Frankfurte nad Mohanom 12. septembra 1957. V utorok bude mať 60 rokov.V Nemecku nemal pôvodne úspech, a tak sa odsťahoval do Spojeného kráľovstva a napokon do Hollywoodu v Spojených štátoch amerických (USA), kde sa stal jedným z najúspešnejších filmových skladateľov.Jeho cesta do Hollywoodu však nebola priamočiara. Kým sa naplno začal venovať filmovej hudbe, bol aj súčasťou pop music. Spolupracoval napríklad so skupinou The Buggles, ktorú preslávil hit Video Killed the Radio Star.Slávu vo svete filmu mu priniesol film Rain Man (1988) s Dustinom Hoffmanom a Tomom Cruiseom v hlavnej úlohe a hudba, ktorú pre oscarovú snímku režiséra Barryho Levinsona vytvoril. Hans Zimmer však za kľúčovú pre seba považuje drámu A World Apart (Rozdelený svet, 1988) o problémoch v Južnej Afrike. Manželke režiséra Barryho Levinsona Diane sa totiž zapáčila jeho hudba k tomuto filmu, kúpila si CD, odporúčala ho manželovi a tak odštartovala Zimmerovu kariéru.Hans Florian Zimmer je skladateľom-autodidaktom, takže sa pri práci nemôže priveľmi riadiť remeselnými "grifmi". V kariére mu však fakt, že nevyštudoval kompozíciu na vysokej škole, nezabránil. Pri tvorbe sú pre neho podstatné emócie hrdinov na filmovom plátne a tie sa snaží v akordoch a melódii vyjadriť ako autor hudby. Svoje práce po dokončení už nepočúva, a to ani zo soundtrackov. Osobne sa považuje za autora ľudovej hudby v tom najlepšom slova zmysle. Vedome si od iných autorov "nepožičiava", avšak priznáva, že napríklad po snímke Gladiator (Gladiátor, 2000) si vypočul kritiku, podľa ktorej "kradol" od slávneho autora klasickej hudby Gustava Holsta (1874-1934).Za hudbu k filmom získal viacero ocenení. Animovaná rozprávka The Lion King (Leví kráľ, 1994) mu priniesla Oscara, Zlatý glóbus i dve ceny Grammy v roku 1995. Zlatý glóbus v kategórii najlepšia filmová hudba (2001) si vyslúžil aj za hudbu k historickej snímke Gladiator (Gladiátor, 2000). V roku 2013 sa stal laureátom prestížnej ceny za mimoriadny prínos k hudbe Classic Brit Award.Autor filmovej hudby, ktorý patrí k najžiadanejším hollywoodskym skladateľom, vystúpil na Slovensku v Bratislave v roku 2016 v rámci svojho prvého svetového koncertného turné.Na Slovensko však zavítal už skôr, keď pre film Sherlock Holmes: A Game of Shadows (Sherlock Holmes: Hra tieňov, 2011) potreboval k určitým pasážam nefalšovanú pôvodnú rómsku muziku. Odporučili mu slovenské rómske zoskupenie Kokavakere Lavutára, známe aj pod názvom Sendrejovci z Kokavy. Zimmer si hudobníkov vypočul pri ich vystúpení v Rudňanoch a tí s ním potom strávili začiatkom septembra 2011 vo viedenskom štúdiu niekoľko dní a dostali pozvanie na premiéru filmu v britskom Londýne, kde aj zahrali.