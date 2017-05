Video: Juhu USA bojuje s tornádami a záplavami, vyžiadali si už najmenej 13 mŕtvych

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 1. mája (WebNoviny.sk) - Najmenej 13 ľudí prišlo počas víkendu o život pri silných víchriciach a dažďoch, ktoré zasiahli juh a strednú časť Spojených štátov, odkiaľ hlásili početné tornáda a záplavy. Národná meteorologická služba (NWS) oznámila, že viaceré tornáda sa prehnali v sobotu stredným Texasom.Mimoriadne postihnuté je mesto Canton 80 kilometrov východne od Dallasu, kde podľa úradov zahynuli najmenej štyria ľudia a takmer 50 ďalších utrpelo zranenia. Hasičský zbor oznámil, že počet obetí môže narásť v priebehu pokračujúceho prehľadávania trosiek. Na medzištátnej ceste prechádzajúcej mestom údajne vietor so sebou strhol desiatky vozidiel. V štáte Arkansas našli mŕtve desaťročné dievča strhnuté záplavovými vodami.Záchranári súčasne pokračovali po pátraní po 18-mesačnom dievčatku a štvorročnom chlapcovi z auta, ktoré tiež odniesla voda. Na iných miestach Arkansasu zabil ženu strom, ktorý vyvrátilo na jej dom, a telo ďalšej, 24-ročnej ženy objavili po tom, ako sa stratila, keď sa počas povodne držala nad vodou pomocou duše do pneumatiky. V nedeľu dopoludnia zahynul pri nehode počas služby v tomto štáte aj miestny dobrovoľnícky veliteľ hasičov.Severnejšie, v štáte Missouri, sa utopila žena, ktorej auto sa v sobotu dostalo do prúdu záplavovej vody. Polícia oznámila, že pred povodňami zachránila 91 ľudí. V susednom Mississippi hlásia jedno úmrtie v meste Durant a smrť sedemročného chlapca po zásahu elektrinou vo vode v okrese Rankin. Bez elektriny sa tam ocitlo 16.000 domácností.V štáte Tennessee zomrelo dvojročné dievča, keď ho zasiahla kovová tyč futbalovej bránky prevrátenej silným vetrom, oznámila v nedeľu polícia v Nashville. V Arkansase vyhlásili v dôsledku víchric a záplav mimoriadny stav, neutíchajúce dažde viedli k rovnakému opatreniu aj v častiach južného Missouri. Výnimočný stav deklarovali aj v Oklahome.