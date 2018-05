VIDEO: Kalavská: Národný onkologický plán predstavíme v polovici júna

Na snímke ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská počas brífingu, na ktorom sa vyjadrila k aktivitám rezortu zdravotníctva v oblasti onkológie po zasadnutí vlády. V Bratislave, 23. mája 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 23. mája (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR finalizuje Národný onkologický plán. Predstavený by mal byť v polovici júna. Povedala to v stredu po rokovaní vlády ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Kalavská na margo utorkovej tlačovej konferencie uviedla, že ju mrzí nedorozumenie, ktoré sa stalo. Pripomenula, že na stretnutie nemohla prísť, lebo mala iné pracovné povinnosti.pripomenula Kalavská. Zároveň uviedla, že doteraz, keď nejaká pacientska organizácia ku nej ako ministerke chcela prísť, tak sa s ňou stretla.Od 1. júna bude na MZ fungovať oddelenie prevencie skríningu.informovala.Takisto MZ pripravuje vznik Národného onkologického inštitútu a pracuje aj na obnovení onkologického registra, ktorý by mal byť hotový v septembri.povedala šéfka rezortu zdravotníctva.Podľa Kalavskej si je MZ vedomé, kde sa v oblasti onkológie nachádza.povedala Kalavská. Ako ďalej doplnila, rezort investuje aj na mamografické pracoviská. Pripomenula, že MZ v spolupráci s odborníkmi pripravuje vytvorenie expertnej skupiny na hodnotenie kvality mamografických pracovísk podľa presných a medzinárodne definovaných kritérií.dodala.