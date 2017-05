VIDEO: Kaliňák:Nesprávnosť povinných kvót potvrdzuje aj reálny život

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 10. mája (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) nechce predpovedať, ako by sa mohlo vyvíjať rozhodovanie o žalobe Slovenska proti povinným kvótam na prerozdelenie utečencov." povedal dnes po rokovaní vlády.Poukázal, že takéto opatrenia sa majú použiť pri neočakávaných a nepredvídateľných situáciách, za ktoré migračnú krízu nepovažuje. "poznamenal Kaliňák.Nesprávnosť povinných kvót potvrdzuje podľa neho aj reálny život.podotkol. Upozornil, že maltské predsedníctvo napriek tomu opäť prichádza s návrhom kvót "v ružovom".skonštatoval Kaliňák. Prípadné rozhodnutie o kvótach v prospech Slovenska by podľa neho malo význam najmä do budúcna, keďže Európska únia nečelila poslednej migračnej kríze.Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu začal dnes pojednávať žalobu na Radu EÚ pre rozhodnutie o povinných kvótach. Do sporu sa na strane Slovenska zapojilo Poľsko. Paralelnú žalobu tiež podala vláda Maďarska. K Rade EÚ, ktorá je odporcom, sa zase pripojila desiatka členských krajín.Slovensko žiada, aby Súdny dvor EÚ vyhlásil rozhodnutie Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka za neplatné. Rada má okrem toho uhradiť aj príslušné súdne trovy.