Video: Karel Gott si opäť získal Bratislavu, predstavil aj obe dcéry

Na archívnej snímke Karel Gott Foto: TASR Bohdan Kopčák Na archívnej snímke Karel Gott Foto: TASR Bohdan Kopčák

Bratislava 26. januára (TASR) – Bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu bol vo štvrtok večer (25.1.) opäť raz vypredaný. Stačil nato jeden hráč, fenomén Karel Gott a koncert s názvom Karel Gott má koncert Pošli to dál! Na pódiu privítal aj hostí, ktorých si pozval, boli nimi Vašo Patejdl, Pavol Habera, Marika Gombitová, Jožo Ráž a huslista Filip Jančík.





Názov koncertu si zlatý hlas z Prahy našiel v rovnomennej pesničke z roku 1966. Na prvom ročníku Bratislavskej lýry v júni 1966 súťažil vtedy 27-ročný Karel Gott s dvoma piesňami. Zlatú lýru vyhral s pesničkou Vieroslava Matušíka a Elišky Jelínkovej Mám rozprávkový dom. Druhou bola práve Pošli to dál autorov Jaromíra Klempířa a Jiřího Štaidla, s ktorou získal štvrté miesto a cenu kritiky.Koncert samotný začal elegantnou animovanou projekciou, ktorú by neodmietlo ani slávne štúdio Walta Disneyho. A v prelínačke s reálom prvá pieseň Noční král, po nej Jdi za štěstím, A to mám rád. V priebehu koncertu potom zazneli Když jsem já byl tenkát kluk, Být stále mlád, Stokrát chválim čas, Bum Bum Bum, Trezor, Oči sněhem zaváté, Má první láska se dnes vdává, Krev toulavá zo seriálu Cirkus Humberto, Zůstanu svůj s slávna Lady Carneval.Polovica koncertu patrila hosťom, tým prvým bol Vašo Patejdl. Spolu s maestrom zaspievali v duete Když milenky pláčou, Vašo potom pridal slávny song Ak nie si moja. S Pavlom Haberom zaspievali spoločne Když muž se ženou snídá, pesničku, ktorú pre Karla Gotta zložil práve Habera. Ten potom pridal svoj hit Boli sme raz milovaní. Pri duete bolo na pódiu symbolických 48 zlatých slávikov, Karel Gott ich má 42, Habera šesť. V titulnej skladbe z filmu Pulp Fiction sa predviedol aj mladý huslista z Popradu Filip Jančík, ktorý účinkuje na európskych pódiách. Standing ovation pri príchode na pódium si vyslúžila Marika Gombitová. Nasledoval duet Neznámy pár a Marika pridala sólovo aj skladbu Paradiso. S Jožom Rážom ponúkli v duete hit Kávu si osladím a Jožo pridal známu elánovku Čaba, neblázni.





Premiérový vstup do sveta šoubiznisu pripravil Karel Gott pre svoje dcéry, s ktorými do Bratislavy pricestoval. Prvou bola staršia Charlotte Ella, ktorá zaspievala song Somewhere Over The Rainbow, známy z viacerých verzií. Podľa slov maestra a otca bola to jej veľká koncertná premiéra pred tak početným publikom. Zvládla ju veľmi dobre. Tá však pódiovú prax už má, keď otca zastúpila pri preberaní ocenenia Zlatý slávik. Pri pesničke Trezor predstavila svoje tanečné nadanie mladšia Nelly Sofia spolu s tanečnou skupinou Ladylicious.



Potleskom postojačky si zaplnené a hlavne vďačné hľadisko vyslúžilo aj prídavok v podobe pesničky Ráno jedu dál. Maestro ďakoval, sľúbil skorý návrat, ďalšie pesničky už nepridal. Značka Karel Gott má stále vysokú cenu, aj po prekonanej chorobe a s ohľadom na vek – 78 rokov – si stále drží svoj kredit.



Karel Gott (*14.7.1939, Plzeň) patrí medzi najvýraznejšie osobnosti európskej hudobnej scény. Prvým výraznejším úspechom bola jeho účasť v programe Československej televízie Hledáme písničku pro všední den v apríli 1962, kde spieval spolu s Vlastou Průchovou pieseň Až nám bude dvakrát tolik. Na prvom singli, ktorý vydal Supraphon, bola pieseň Měsíční řeka. V roku 1965 vydal Supraphon prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. Na začiatku roka 1967 podpísal zmluvu s nemeckou firmou Polydor a tam mu vychádza prvý singel so skladbou Weisst du wohin? aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. Nahráva a koncertuje do dnešných dní, v pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 16. marca 2017 premiéru muzikál Čas růží s jeho najväčšími hitmi.



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR