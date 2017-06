VIDEO: Kimmichov akrobatický kúsok odvrátil prehru Nemcov v Dánsku

Na snímke Joshua Kimmich. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 7. júna (TASR) - Akrobatický kúsok Joshuu Kimmicha odvrátil prehru nemeckej futbalovej reprezentácie v prípravnom dueli v Dánsku. Zadák Bayernu Mníchov v 88. minúte efektnou zadovkou vyrovnal na konečných 1:1. Úradujúci majstri sveta nastúpili bez viacerých opôr. Trénerovi Joachimovi Löwovi chýbali brankár Manuel Neuer, obranca Mats Hummels, stredopoliari Toni Kroos so Samim Khedirom i útočník Thomas Müller.Pre Nemecko bol duel v Kodani súčasťou prípravy na sobotňajšie stretnutie kvalifikácie MS 2018 proti San Marínu v Norimbergu i na blížiaci sa Pohár konfederácií v Rusku, ktorý odštartuje 17. júna.citovala slová Löwa agentúra dpa.Nemci prehrávali od 18. minúty, keď nedorozumenie Matthiasa Gintera a Antonia Rüdigera potrestal Christian Eriksen. Dáni boli blízko k tomu, aby oslávili 25. výročie od senzačného triumfu na EURO 1992 vo Švédsku víťazstvom nad vtedajším finalistom, v závere však neodolali nemeckému tlaku. Priamy kop Juliana Draxlera skončil ešte tesne vedľa bránky, no Kimmich napokon zariadil remízu.zdôraznil Draxler, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou. Spoľahlivo chytal reprezentačný debutant Kevin Trapp, príležitosť by mal dostať aj proti San Marínu: