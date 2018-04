VIDEO: Kiska by mal Sakovú vymenovať za ministerku vnútra vo štvrtok

Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska a vľavo nominantka na post ministra vnútra a terajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková počas prijatia 24. apríla 2018 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska a vľavo nominantka na post ministra vnútra a terajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková počas prijatia 24. apríla 2018 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska by mal vymenovať Denisu Sakovú za ministerku vnútra vo štvrtok(26.4.). Naznačila to Saková, štátna tajomníčka rezortu vnútra, po stretnutí s prezidentom Kiskom v Prezidentskom paláci."S pánom prezidentom sme mali veľmi konštruktívnu debatu, bola to zároveň veľmi náročná debata. Pán prezident sa so mnou rozprával veľmi korektne," povedala novinárom. Nechcela konkretizovať témy, o ktorých sa rozprávali. "Nechcem konkretizovať všetky body, o ktorých sme sa s pánom prezidentom bavili. Skutočne, až po mojom menovaní vo štvrtok," uviedla štátna tajomníčka.Priznala, že s hlavou štátu hovorili o medializovaných kauzách. "Vysvetlila som mu k viacerým medializovaným kauzám, aká je skutočnosť a pán prezident si vypočul moje stanovisko," doplnila Saková. Na otázku, či bude riadiť rezort nezávisle od Roberta Kaliňáka (Smer-SD), pod ktorým roky pracovala, povedala, že má dosť veľa skúseností na to, aby ministerstvo viedla. Prosí, aby ju média hodnotili podľa jej krokov.Sakovú navrhuje za ministerku Smer-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Prezident SR podľa ústavy vymenuje člena vlády, ktorého mu navrhne premiér. Nemá teda možnosť odmietnuť ho.