VIDEO: Kiwanis bábiky pomáhajú deťom v kardiocentre

Na snímke kiwanis bábika pre malých pacientov Kardiologického oddelenia Detského kardiocentra Národného ústavu srdcovo cievnych chorôb v Bratislave 2. februára 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 2. februára (TASR) – Malým pacientom Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave pomáhajú už viac ako päť rokov biele kiwanis bábiky. Podľa primára detského kardiologického oddelenia Mariána Hrebíka nie je totiž dôležitá len fyzická stránka, ale aj psychologická, preto sa súčasnú medicínu snažia humanizovať.uviedol na dnešnej tlačovej besede Hrebík.Medicína by totiž podľa neho nemala byť len o rýchlosti, efektívnosti a ekonomickosti, teda čo najrýchlejšie vyšetriť, odoperovať a rozlúčiť sa s pacientom. Pre detských pacientov je nevyhnutné vytvoriť určitým spôsobom domáce prostredie.vysvetľuje Hrebík.Jednou z pomôcok sú už spomínané biele kiwanis bábiky. Tie si každé dieťa podľa vlastnej fantázie môže pomaľovať či pomenovať, môže sa s ňou hrať a rozprávať sa s ňou, čím sa stáva pre neho akýmsi priateľom a spoločníkom v nemocnici. Nie vždy môže byť z rôznych dôvodov prítomný rodič dieťaťa a dieťa je už samotnou hospitalizáciou vystresované.hovorí psychologička Martina Matejová.Cez bábiku môže tiež dieťa vyjadriť svoje emócie, napr. strach pred nejakým vyšetrením, zároveň prostredníctvom nej mu môže lekár alebo sestrička vysvetliť, aké vyšetrenie ho čaká. Dieťa tým zároveň dáva aj súhlas na rôzne nevyhnutné lekárske úkony. Veľmi dôležité podľa psychologičky je, aby rodičia nechali deti samy pomaľovať bábiku, neradili mu a snažili sa rešpektovať aj nedokonalosť vyfarbenej bábiky.Vedúca sestra detského kardiologického oddelenia Alexandra Fádliková zdôrazňuje, že detská kardiológia je výrazne odlišná od kardiológie dospelých. Pri deťoch ide o vrodené alebo získané chyby srdca, keď sa s rodinami stretávajú často dlhodobo, kým u dospelých ide skôr o ischemické alebo civilizačné ochorenia. Dôležitá je preto psychická podpora a aj vyšetrenia či rôzne lekárske úkony, ale aj samotná komunikácia s dieťaťom je rýchlejšia a lepšia, keď je pacient pokojný, cíti sa bezpečne a nepridáva sa mu trauma.V tomto smere spolupracuje Detské kardiocentrum s Kiwanis Clubom Bratislava. Ten je jedným zo štyroch klubov pôsobiacich na Slovensku. V celosvetovom meradle je to medzinárodná organizácia, ktorá funguje vyše 100 rokov a jej mottom je slúžiť deťom sveta. Bratislavský klub spolupracuje s kardiocentrom už vyše päť rokov. Podľa prezidenta klubu Juraja Privrela ide najmä o zabezpečenie bábik kiwanis pre všetky deti, ktoré prídu do nemocnice. Súčasťou spolupráce a celého projektu bola tiež predvianočná akcia Daruj bábiku. V rámci nej pomaľovali bábiky kiwanis zástupcovia veľkých firiem a organizácií, ale aj mnohí slovenskí herci, tanečníci, choreografi či mladí muzikanti. Tieto bábiky boli dnes zároveň darované Detskému kardiocentru a jeho pacientom.podotýka primár Hrebík, ale aj psychická podpora a pocit detských pacientov, že im niekto "fandí".Detské kardiocentrum vzniklo v roku 1992 a je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa špecializuje na ochorenia srdca, či už vrodené alebo získané v detskom veku. Má štyri oddelenia a zabezpečuje úkony od diagnostiky cez terapeutické výkony, ako klasické kardiologické, intervenčné, katetrizačné či pooperačné. Z medicínskej stránky ide podľa primára približne o 1700 hospitalizácií, okolo 350 operácií, približne 350 katetrizačných výkonov, zhruba 7000-8000 ambulantných vyšetrení.