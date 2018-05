VIDEO: Kodaň sa v sobotu odela do česko-slovenských farieb

Na snímke slovenskí a českí fanúšikovia pred zápasom základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Česko - Slovensko 5. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 5. mája (TASR) - V sobotu podvečer ovládli Kodaň farby slovenskej a českej trikolóry. Oba fanúšikovské tábory sa už hodiny pred úvodným buly vzájomného zápasu na MS v Dánsku presúvali z rôznych kútov mesta pred Royal Arenu a spoločne búrlivo povzbudzovali.Necelé dve hodiny pred stretnutím boli okolie haly aj priľahlá fanzóna už úplne natrieskané. Z jednej strany znelo "My sme tu doma", či "Macejko, Macejko", z druhej "Češi do toho" a "Kdo neskáče není Čech". Napriek veľkej rivalite fanúšikovia z oboch táborov povzbudzovali spoločne a často išli ruka v ruke. Prialo im aj počasie v Kodani podvečer svietilo slnko a bolo príjemných 15 stupňov.Slovenskí hokejisti si krátili posledné chvíle pred prvým duelom na turnaji bagom, síce za plotom, no obklopení množstvom fanúšikov, ktorí ich sledovali aj zo schodov do arény.Oba tábory boli optimisticky naladené. Peter z Bratislavy hádal, že výsledok bude veľmi tesný, ale Slováci vyhrajú.odvetil. Spolu so svojimi kamarátmi prišli do dánskej metropoly na predĺžený víkend a pozrú si aj nedeľňajší duel SR so Švajčiarskom i ďalšie zápasy víkendového programu. Českí návštevníci zase drukovali svojim, jeden z nich veril v jednoznačnú záležitosť - 4:0.Atmosféra z exteriérov sa preniesla aj do haly, ktorá bola už trištvrte hodinu pred začiatkom z polovice zaplnená.