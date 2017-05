VIDEO: Kohút reaguje na Cígera so Švehlom: Mali by upokojiť emócie

Na snímke prezident SZĽH Martin Kohút. Foto: TASR - Pavel Neubuaer Foto: TASR - Pavel Neubuaer

Bratislava 17. mája (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút zareagoval v stredu na ostré vyjadrenia na jeho osobu, ktoré zazneli zo strany reprezentačného trénera Zdena Cígera a generálneho manažéra národného tímu Róberta Švehlu. Obaja okrem iného vyslovili nespokojnosť so škrtmi, ktoré mali prísť už počas prípravy, Cíger naznačil, že veci nemohli fungovať, keďže sa pred MS šetrilo na hokejkách, korčuliach, pitnom režime či doplnkovej výžive.povedal šéf SZĽH na stredajšom stretnutí s médiami. Podľa Švehlu sa museli hráči vyrovnávať s ťažkosťami s výstrojom, údajne im pred turnajom raz korčule dali, potom vzali a potom zasa vrátili.vysvetľoval Kohút.Podľa neho nie je pravda, že sa šetrilo na hokejkách, pitnom režime či výživových doplnkoch.reagoval Kohút.pokračoval. Zároveň odmietol, že by bol za výmenou niektorých ľudí pracujúcich v technickom tíme:Švehla naznačil, že mu prezident SZĽH hovoril, aby pred MS neletel do USA na inšpekčnú cestu a komunikoval s hráčmi z NHL iba cez skype. Kohút to nepopiera:Národný tím nemohol na MS počítať ani s jedným hráčom z NHL, keďže profiligisti z rôznych dôvodov pozvánku odmietli. Cíger tvrdí, že za tým netreba hľadať reprezentačný bojkot, ktorý sa už skončil, ale sabotáž. Podľa Švehlu mal Kohút nabádať hráčov, aby nechodili na MS, ak sa na to necítia.zdôraznil Kohút.Ten tvrdí, že počas MS komunikoval s hráčmi i s realizačným tímom a snažil sa ich podporiť.povedal. Cíger sa však vyjadril, že sa so šéfom SZĽH nechcel stretnúť, keďže v spoločnej komunikácii "robí podraz za podrazom".reagoval Kohút. Tréner spoločne s generálnym manažérom mimoriadne citlivo vnímali, že s nimi prezident po MS ďalej neráta vo funkciách. Obom sa po šampionáte skončia kontrakty.vyjadril sa Kohút. Odmieta, že by bol nejaký problém v komunikácii:Švehla priznal, že mu na pohode nepridalo, keď sa šéf SZĽH dlhodobo vyjadroval, že na post generálneho manažéra chce prilákať Miroslava Šatana.prezradil Kohút a dodal, že má pripravenú aj alternatívu B, pokiaľ by Šatan jeho ponuku odmietol.Kohút popiera, že by medzi ním a realizačným tímom bolo nejaké napätie:Podľa neho sa pod vyjadrenia Cígera a Švehlu pravdepodobne podpísali emócie po neúspešnom účinkovaní slovenského tímu na šampionáte: