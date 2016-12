VIDEO: Košickí kamionisti protestovali za vyššie mzdy

Protestné zhromaždenie Odborového zväzu KOVO na podporu kolektívneho vyjednávania za vyššie mzdy v Košiciach v stredu 28. decembra 2016. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 28. decembra (TASR) – Zamestnanci prepravnej spoločnosti Mega Trucking Slovakia, spolu s členmi Odborového zväzu (OZ) KOVO, dnes v Košiciach protestovali proti nízkym mzdám. Od vedenia požadujú zvýšenie miezd v roku 2017, spravodlivé pracovné a mzdové podmienky a adekvátne zaradenie zamestnancov do minimálnych mzdových stupňov v zmysle Zákonníka práce.vyhlásil predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) Kovo Mega Trucking Slovakia Štefan Gurgul. V súčasnosti má podľa neho 90 % zamestnancov spoločnosti plat 486 eur, po navýšení minimálnej mzdy to bude 522 eur.Tvrdí, že rokovali aj s holandským vlastníkom spoločnosti.priblížil Gurgul.Člen predsedníctva OZ Kovo Jozef Balica tvrdí, že zamestnávateľ počas roku 2016 nevyplatil ľuďom mzdu, ktorá im v zmysle Zákonníka práce patrí, celkovo takmer 1000 eur za rok.zdôraznil Balica.Ak sa odborári so zamestnávateľom nedohodnú, nevylučujú ani štrajk a riešenie súdnou cestou, kde budú žiadať doplatok za tri roky spätne.