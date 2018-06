VIDEO: Košický samosprávny kraj chce riešiť dopravu pre turistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 6. júna (TASR) – Účastníci zo Španielska, Luxemburska, Bulharska, Poľska a Rakúska, spolu so zástupcami Košického samosprávneho kraja (KSK) diskutovali v Košiciach o enviromentálne prijateľnej mobilite na území Košického kraja. V rámci medzinárodného projektu Posledná míľa – Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch chce kraj zapojiť dopravcov do lepšieho riešenia koordinácie flexibilnej dopravy.uviedol riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Jaroslav Tešliar s tým, že v súčasnosti finišujú s akčným plánom.Slovenský raj je podľa jeho slov najnavštevovanejšie miesto v rámci Košického kraja.doplnil Tešliar.povedala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.Veronika Holzer z Rakúskeho Ministerstva udržateľnosti a cestovného ruchu uviedla, že projekt iniciovali z dôvodu, že majú problém so zmenou klímy, konkrétne emisiami CO2, ktoré spôsobuje sektor dopravy.povedala.Medzinárodný projekt Posledná míľa – Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch sa začal realizovať v apríli 2016 a potrvá do septembra 2020. Cieľom projektu, ktorý je podporený programom Interreg Europe, je navrhnúť flexibilný dopravný systém na území KSK, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach. Na realizáciu aktivít projektu v Košickom kraji je pre slovenského partnera plánovaná suma vo výške 171.223 eur. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.