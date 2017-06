VIDEO: Kozák po zápase s Litvou: Vyhrali sme rozumnou hrou

Na snímke tréner Slovenska Ján Kozák. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Na snímke hráči Slovenska, zľava hore Milan Škriniar, Ján Greguš, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Tomáš Hubočan a Martin Dúbravka. Dole zľava Peter Pekarík, Ondrej Duda, Róbert Mak, Marek Hamšík a Vladimír Weiss v kvalifikačnom zápase na MS 2018 Litva - Slovensko 10. júna 2017 vo Vilniuse. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti odštartovali druhú polovicu kvalifikácie MS 2018 dôležitou výhrou na ihrisku Litvy. Zásluhou kompaktného výkonu, ktorý podčiarkli dvoma gólmi do siete húževnatého súpera, natiahli sériu kvalifikačných výhier na štyri zápasy a v tabuľke F-skupiny si poistili druhé miesto. Na vedúce Anglicko, ktoré v ostrovnom derby remizovalo v Škótsku, strácajú už len dva body.Slováci sa výborne vysporiadali s absenciami viacerých hráčov základnej zostavy (Kozáčik, Kucka, Nemec) a na Pobaltí ukoristili dôležitý triumf. Umne prečkali úvodný tlak súpera, postupne ovládli hru v strede poľa a po presných zásahoch Vladimíra Weissa a Mareka Hamšíka si vytvorili rozhodujúci náskok. Na výhre hostí nič nezmenil ani gól Arvydasa Novikovasa v úplnom závere stretnutia.Tréner SR Ján Kozák pochválil mužstvo za splnenie taktických pokynov.hodnotil Kozák. Po sobotňajšom večeri vo Vilniuse ho mrzel len fakt, že v najbližšom kvalifikačnom súboji proti Slovinsku mu budú chýbať kapitán Martin Škrtel i Ján Ďurica. Obaja stopéri dostali svoje druhé žlté karty a čaká ich automatická stopka.dodal Kozák.Tým správnym lídrom Slovákov na ihrisku bol Marek Hamšík. Elitný stredopoliar opäť potvrdil príslušnosť k extratriede, keď v sobotu večer bol pri všetkom podstatnom. V prvom polčase pripravil úvodný gól pre Weissa a potom po hodine hry dokonale zahratým priamym kopom poslal hostí do dvojgólového vedenia.vravel Hamšík. Priamy kop v 58. minúte zahral tak, že domáci brankár Zubas sa ani nepohol a len sledoval, ako lopta skončila v jeho sieti.tešil sa Hamšík.Pri absencii stabilnej brankárskej jednotky Matúša Kozáčika dostal šancu v bráne SR Martin Dúbravka. Gólman Liberca pôsobil medzi žrďami istým dojmom, najmä v úvode stretnutia musel čeliť viacerým nebezpečným strelám súpera.priznal Dúbravka, pre ktorého to bol premiérový štart v kvalifikácii, celkovo tretí v národnom tíme. O čisté konto prišiel až v samom závere, keď Novikovas z priameho kopu namieril pod brvno a lopta sa od hornej konštrukcie odrazila za čiaru.dodal.Slováci nastúpili bez klasického útočníka, na hrote operoval osamotený Ondrej Duda. Pre stredopoliara berlínskej Herthy to bol návrat do reprezentácie po niekoľkomesačnej pauze.hodnotil Duda.Víťazný debut, hoci len na pár minút, absolvoval László Bénes. Na ihrisko sa dostal v 90. minúte, keď vystriedal Dudu.pokračoval Bénes, ktorého od budúceho týždňa čakajú ME hráčov do 21 rokov.dodal Bénes.