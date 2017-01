VIDEO: Krasokorčuliarka Rajičová sa teší na atmosféru majstrovstiev

Na snímke slovenská reprezentantka v krasokorčuľovaní Nicole Rajičová počas tlačovej konferencie pred odchodom na majstrovstvá Európy v Ostrave. V Bratislave 22. januára 2017. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. januára (TASR) - Najlepší slovenskí krasokorčuliari sa budúci týždeň predstavia na majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia v Ostrave (25.-29. januára). V súťaži žien bude bojovať Nicole Rajičová, medzi mužmi Michael Neuman a spoločnú premiéru na ME zažijú tanečníci Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley.Dvadsaťjedenročná Rajičová bude v Ostrave obhajovať minuloročné 12. miesto z ME v Bratislave. Jej najlepší výsledok z kontinentálneho šampionátu je 11. miesto z roku 2015. V tejto sezóne sa predstavila aj na Memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave, kde skončila piata. Pozvánku dostala aj na prestížne novembrové podujatia Grand Prix ISU Rostelecom Cup v Moskve, kde skončila siedma, resp. na NHK Trophy v Sappore, kde finišovala jedenásta.povedala Rajičová.Zverenkyňa trénera Igora Krokavca sa dlhodobo pripravuje v USA. Slovensko reprezentovala aj na ZOH 2014 v Soči. Je trojnásobnou majsterkou Slovenska, naposledy v decembri v Katoviciach sa pred ňu len v celkovom hodnotení dostala Maďarka Ivett Tóthová.uviedol tréner Krokavec na nedeľňajšom brífingu na Zimnom štadióne V. Dzurillu v Bratislave.Neuman má v Ostrave jasný plán - napraviť dojem z vlaňajšieho európskeho šampionátu v Bratislave.zamyslel sa Neuman, ktorý v týchto dňoch získal slovenské občanstvo a bude reprezentovať aj na 28. zimnej univerziáde v Almaty (29. januára – 8. februára 2017).Myslivečková a Csölley sa prvýkrát spoločne predstavia na majstrovstvách Európy.doplnila rodená Češka Myslivečková.Slovenských reprezentantov bude priamo na štadióne podporovať aj prezidentka Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Felicitas Babušíková.poznamenala Babušíková.zosumarizovala očakávania pred šampionátom prezidentka SKrZ. Do Ostravy príde elita európskeho krasokorčuľovania.dodala Babušíková.