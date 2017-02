VIDEO: Krásy horských regiónov na Slovensku objavuje čoraz viac Nemcov

Dovolenka v horských regiónoch na Slovensku sa čoraz častejšie stáva voľbou nemeckých návštevníkov. Kým ešte pred niekoľkými rokmi sa tejto myšlienke mnohí vyhýbali, v súčasnosti podiel návštevníkov z Nemecka postupne rastie. Na Liptov prichádzajú najčastejšie za lyžovačkou."V tejto zimnej sezóne evidujeme štvornásobný nárast Nemcov. Tiež stúpa aj počet prenocovaní, priemerne u nás títo klienti trávia viac ako tri dni," uviedla Jana Kňavová, marketingová manažérka najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku Jasná Nízke Tatry.Podľa Petry Šuhajdovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov tu nemeckých dovolenkárov pritiahol jednak vlaňajší svetový pohár lyžiarok v Jasnej, no zároveň aj prezentácia na veľtrhoch a propagácia celého Slovenska. "Nie sú to len aktivity zamerané na lyžovačku, ale sú to celoročné aktivity, turistika, hory," skonštatovala.Prírodné krásy Liptova očarili nemeckú televíziu ZDF, jej štáb v týchto dňoch pripravuje o regióne cestopisný dokument. "Nikdy som nevidel také krásne hory, ako tu na Slovensku. A keď hovoríme o jaskyni, raz som v jednej bol, ale Demänovská jaskyňa slobody je neuveriteľne veľká a nádherná," vyjadril sa kameraman Felix. Mnohí členovia zo štábu sa plánujú na Liptov vrátiť a spoznávať tunajšiu prírodu v lete bez snehu.Približne pred týždňom zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) v Žiline návštevnosť Žilinského kraja za prvých deväť mesiacov minulého roka. Počet návštevníkov z Nemecka podľa údajov ŠÚ medziročne vzrástol v ružomberskom okrese o 30,9 %, v okrese Liptovský Mikuláš o 1,3 % a v celom Žilinskom kraji sa počet Nemcov zvýšil o 6,9 %.