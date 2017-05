VIDEO: Krimitriler Čiara príde do kín v auguste

Hranica s Ukrajinou. Ilustračné foto. Foto: TASR/Jaroslav Cucák Foto: TASR/Jaroslav Cucák

Bratislava 5. mája (TASR) - Tvorcovia očakávaného kriminálneho trileru Čiara - "o hraniciach, ktoré sa dajú prekročiť iba raz", finišujú s postprodukciou. Dokončuje sa filmová hudba, ktorú pre nový slovenský film v réžii Petra Bebjaka zložil Slavo Solovic. V kinách sa má snímka, ktorá je inšpirovaná skutočnými udalosťami odohrávajúcimi sa na slovensko-ukrajinskej hranici, objaviť začiatkom augusta.Čiaru nakrúcali v lete a na jeseň minulého roka a v súčasnosti sa nachádza v posledných štádiách postprodukcie. Tú má na starosti spoločnosť HomeMedia Production. Pri nahrávaní hudby asistoval hudobnému skladateľovi a producentovi Slavovi Solovicovi aj Andrej Jobus z hudobnej skupiny Karpatské chrbáty. "" priblížila zákulisie tvorby filmovej muziky Wanda Adamík Hrycová, producentka snímky z prostredia slovensko-ukrajinského pohraničia, kde sa prepletajú kultúry, jazyky i ľudské osudy.Snímka je zasadená do času, keď Slovensko vstupuje do Schengenu a nad rozbehnutými kšeftami s pašovaním a prevádzačstvom visí veľký otáznik. V centre stojí rodina Krajňákovcov, ktorú čakajú rušné časy - problémy s nelegálnym obchodom s cigaretami striedajú rodinné drámy, kedy hrdinom neostáva nič iné, len prekročiť všetky hranice.Film má ambíciu zaujať diváka nielen pútavým príbehom, ale aj obsadením. V hlavných úlohách sa predstavia Emília Vášáryová, Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová či Andy Hryc. V hereckej zostave figurujú tiež ukrajinské hviezdy Rimma Zyubina a Stanislav Boklan či český herec Filip Kaňkovský. Za kamerou stál Martin Žiaran, pod scenár sa podpísal Peter Balko.Nový slovenský titul prinesie i chytľavé východoslovenské ľudovky v podaní kapely Dzive zvery. Zaspievajú si v nej Tomáš Maštalír alias Adam Krajňák a Andy Hryc, ktorý stvárňuje policajného dôstojníka Petra Bernarda. Hoci Tomáš Maštalír prezradil, že spev nie je jeho komfortná zóna a spieva väčšinou len v aute či sprche, úloha frontmana kapely mu nerobila problém. Upozorňuje na to aj prvý teaser na facebookovej stránke filmu Čiara, ktorý do kín príde 3. augusta.TASR poskytla informácie za tvorcov filmu Monika Želasková.