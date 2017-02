VIDEO: Kristína Farkašová pokrstila druhú knihu

Dojalo ju, koľko ľudí prišlo do kníhkupectva na krst jej knihy Stále som mama a možno aj to, že v súkromí nemá za sebou práve najšťastnejšie obdobie.

Krst však dopadol skvele, Kristína si pozvala kamarátov, ktorí robia stand-up comedy a tí ju veru nešetrili. Uťahovali si z nej, srandovali a knižku pokrstili tromi vecami, ktoré musí mať doma každá mama. „Som šťastná, že tá kniha vyšla,“ priznala Kristína Farkašová. „Ja by som bola rada, keby som taký denníček mala z môjho detstva. V tomto je proste to najkrajšie za posledný rok a pol.“

Pozrite si VIDEO reportáž: