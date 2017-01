VIDEO: Kritika ocenila drámu Rodinný film. Zachytáva rozpad vzťahov

Karel Roden, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - V pražskom divadle Archa udelili v sobotu (28. 1.) Ceny českej filmovej kritiky. Cenu za najlepší film získal Rodinný film, ktorý nakrútil mladý slovinský režisér, absolvent FAMU Olmo Omerzu. Koprodukčná dráma (ČR, Nemecko, Slovinsko, Francúzsko, Slovensko, 2015) získala ocenenie aj v kategórii Najlepší scenár. TASR informovala Eva Križková zo spoločnosti Filmtopia, ktorá film distribuuje do kín na Slovensku.Do slovenskej kinodistribúcie zavítala oceňovaná dráma Olma Omerzu Rodinný film v lete 2016. Svoju cestu za divákmi odštartovala slávnostnou premiérou 15. augusta na bratislavskej Magio pláži v rámci letnej prehliadky Bažant Kinematograf.poznamenala Križková k uvedeniu snímky, v ktorej si v hlavných úlohách zahrali Karel Roden, Vanda Hybnerová, Daniel Kadlec, Jenovéfa Boková, Eliška Křenková a Martin Pechlát.Dlhometrážny debut Olma Omerzu prináša príbeh manželov, ktorí sa vydajú na plavbu oceánom a doma zanechajú dve dospelé deti. Pre tie neprítomnosť rodičov znamená možnosť slobody. Dráma o hlbokej rodinnej kríze prepája líniu rozpadajúcich sa medziľudských vzťahov s osudom psieho miláčika, ktorý uprostred oceánu bojuje o prežitie a pritom možno definitívne prichádza o svoj domov.Film má aktuálnu tému tradičnej stredoeurópskej rodiny, ktorá sa so svojimi hodnotami ocitla v situácii stroskotanca. Do Európy vtrhlo obdobie, keď sa prehodnocujú ľudské hodnoty, ako aj spoločenské usporiadanie a táto snímka prináša na situáciu na jednej strane realistický pohľad, na druhej strane nezabúda ukázať nádej a možné cesty.Rodinný film mal premiéru na festivale v San Sebastiane, bol ocenený na festivale v Tokiu a získal niekoľko ďalších cien vrátane ocenenia za najlepší český a slovenský film Zlatý ledňáček na festivale Finále Plzeň a ceny za najlepšieho herca pre Karla Rodena na festivale v Cottbuse.